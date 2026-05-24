Corpus Christi de Sevilla 2026: este es el diseño de las nuevas banderolas que exornan el recorrido

Diseño de los nuevos gallardetes para la procesión del Corpus, que se estrenan en este 2026. - AYTO.SEVILLA

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla ha realizado 96 nuevos gallardetes para el exorno del recorrido de la procesión del Corpus Christi, que se estrenarán este año. Como lleva siendo habitual desde hace años, para dicha festividad se colocan en ese itinerario mástiles de los que cuelgan por pares unas banderolas, que, debido a su deterioro, se han renovado en su totalidad.

Los nuevos gallardetes se han realizado en tejido de color rojo, serigrafiado por las dos caras según diseño realizado por José Manuel Peña, técnico delineante del Ayuntamiento de Sevilla. En una de sus caras y enmarcadas en una orla, aparece la imagen que representa a la Fe que remata la Custodia de la Catedral, informan fuentes municipales a Europa Press.

Dicho remate, que configura el quinto cuerpo de la Custodia realizada por Juan de Arfe, se debe a la reforma realizada por Juan de Segura en 1668. Sobre la orla, la leyenda 'Animosa firmat fides praeter rerum ordinem', perteneciente a la cara anterior del lábaro que ondea en su mano izquierda la figura de la Fe.

Esta frase que pertenece a la secuencia del 'Lauda Sion Salvatorem', un célebre himno eucarístico compuesto por Santo Tomás de Aquino en 1264, que la Iglesia Católica usa en la misa de la solemnidad de Corpus Christi y en otras ceremonias dedicadas a la Eucaristía.

En el reverso del gallardete, que tiene como medidas 365cm de largo por 65cm de ancho, y enmarcado sobre la misma orla, aparece el escudo del Cabildo de la Catedral de Sevilla, organizador de la procesión del Corpus Christi. Sobre la orla, la leyenda 'Turris fortissima Nomen DNI', la inscripción del friso que remata el cuerpo de las estrellas de la torre de la Giralda, símbolo de Sevilla, basada en el libro de los Proverbios 18,10: 'La torre más fuerte es el Nombre del Señor'.

Estos gallardetes se suman a los que ya se estrenaron el pasado año, em los que aparecían el escudo de la ciudad, con el Rey San Fernando junto a los obispos San Isidoro y San Leandro, en uno de los lados, y el famoso lema de Sevilla No8Do en el reverso.