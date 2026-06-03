Corpus Christi Sevilla 2026: Dispositivo de limpieza y líneas de autobuses reforzadas

Archivo - Imágenes de la Procesión del Corpus Christi organizada por el Cabildo Catedral, a 19 de junio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de servicios públicos que, además de la limpieza y movilidad, incluye por primera vez la instalación de un punto de agua en la confluencia de las calles Alemanes y Hernando Colón, que entra en funcionamiento este miércoles, 3 de junio, de 18,00 a 22,00 horas, así como el mismo jueves de Corpus de 8,00 a 13,00 horas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, en cuanto a la movilidad, TUSSAM refuerza sus servicios en la mayoría de las líneas radiales, las transversales 3 y 5, el Tranvía y el Tranvibús, que además comenzarán el servicio 30 minutos antes y reforzarán su oferta en horario de mañana el jueves 4 de junio.

En concreto, se han planificado 20 coches de refuerzo que se asignarán prácticamente a todas las líneas radiales, además de las líneas transversales que efectúan parada en el entorno del centro, como son las líneas 3 (Pino Montano - Bellavista) y 5 (Santa Aurelia - Puerta Triana).

Además, en aquellas líneas de mayor longitud y demanda para este día y periodo horario, como son la 3, 5, 12, 13, 25, 26, 27, 32, 37, 40, 41, 43, el Metrocentro y el Tranvibús el servicio dará comienzo a partir de las 6,30 horas, 30 minutos antes de lo habitual en día festivo.

Por lo que a la limpieza respecta, Lipasam ha puesto en marcha un dispositivo con especial atención al recorrido por el cual transcurrirá el cortejo, así como a las zonas aledañas más afectados por la gran asistencia de ciudadanos que normalmente congrega dicho evento.

Para ello, se ha establecido un plan especial, en cuyo desarrollo intervendrán 108 trabajadores y 61 vehículos, y con el objetivo de conseguir un nivel de limpieza acorde con la importancia de la festividad, y contribuir en lo posible, al mayor esplendor en su celebración.

LIMPIEZA DE CERA

Con respecto a la cera, el mismo día 4 por la tarde, actuarán equipos de limpieza de cera y, el Ayuntamiento mantiene preparado otro para por la noche, con el objetivo de retirarla el mismo día de la festividad, "evitando posibles accidentes".

En esta línea, desde el lunes 1 y hasta el miércoles 3 se han realizado servicios de retirada de carteles y pintadas, además de actuaciones de repaso en la recogida de residuos sólidos urbanos llevadas a cabo este miércoles.

Este servicio pretende conseguir que en la zona de actuación "no haya contenedores desbordados por el incumplimiento del horario para depositar los residuos". Para ello, se presta especial atención a los puntos donde se encuentran los altares, que se instalan en el itinerario de la procesión.

Por otra parte, durante la noche del 4 al 5 de junio, todos los servicios habituales, tanto de recogida de residuos como de limpieza viaria, se adaptarán a las circunstancias de esa noche, en cuanto a aglomeraciones de personas hasta altas horas y concentración de residuos.

Además, el servicio de baldeo mixto incidirá a última hora en la zona en que transcurrirá la procesión, para llevar a cabo la limpieza de la misma.

En la mañana del día 4 junio, una vez finalizada la procesión, un equipo realizará la limpieza de Avenida de la Constitución para más tarde poder llevar a cabo la retirada de la cera y reanudar el servicio del metrocentro, continuando por la tarde con estos servicios en el resto de calles, dando prioridad a aquellas que deban abrirse al tráfico rodado.

Del mismo modo, el fin de semana se realizarán seguimientos de limpieza al Corpus Chico de Triana, con un dispositivo formado por 20 operarios y 13 vehículos, y a las más de 20 Procesiones Eucarísticas que tendrán lugar en diferentes barrios de la ciudad.