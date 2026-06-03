Corpus Christi Sevilla 2026: recorrido, horarios y composición del cortejo

Archivo - La custodia de Arfe sale desde la Puerta de San Miguel para incorporarse a la procesión del Corpus Christi, en foto de archivo - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sevilla se prepara este jueves, 4 de junio, para vivir una de sus citas más importantes y esperadas del año: la procesión del Corpus Chriti, en una jornada declarada fiesta local, y para la que se engalana con 14 imponentes altares, seis balcones y 21 escaparates durante el recorrido del cortejo, profusamente exornados desde las vísperas --este año, con 41 propuestas presentadas al concurso municipal-- ofreciendo así una estampa singular de la ciudad, enriqueciendo el ambiente festivo y contribuyendo a que perdure una tradición de siglos de historia.

Como es habitual, la jornada comenzará a las 8,00 horas con el rezo de laudes en la Capilla Real. Poco después, se iniciará la procesión del Corpus desde la Puerta de San Miguel, con la participación de una amplia representación de las hermandades. A las 8,30 horas está prevista la eucaristía, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, y tras la comunión, se expondrá el Santísimo Sacramento ante el que, como es costumbre, bailarán los niños seises.

Posteriormente, el Señor Sacramentado será trasladado a la Custodia de Arfe, que se unirá al cortejo procesional por las calles aledañas a la Catedral hispalense sobre las 10,30 horas. La celebración finalizará con el regreso de la custodia a la Catedral, en torno a las 12,30 horas, y la conclusión del rito eucarístico.

El cortejo estará encabezado por los pasos de Santa Ángela de la Cruz, las santas Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada, el Niño Jesús, la Custodia 'chica' --con la reliquia de la Santa Espina-- y la citada Custodia de Arfe, una joya de la orfebrería española.

En cuanto al itinerario, el cortejo discurrirá desde la Puerta de San Miguel por Avenida de la Constitución, Plaza de San Francisco, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Plaza del Salvador, Villegas, Francos, estrechez de Placentines, que constituye la principal novedad este año --evitando así Argote de Molina y Alemanes--, Cardenal Carlos Amigo, Plaza Virgen de los Reyes y Puerta de Palos.

Se trata de una procesión en la que participan autoridades eclesiásticas, civiles y militares, junto a miles de fieles a través de sus hermandades, ya sean de penitencia, gloria y sacramentales, así como representaciones de cámaras, colegios oficiales, reales academias y órdenes militares, entre otros estamentos sociales.

El guion de la Sacramental del Sagrario abre una extensa comitiva en la que las hermandades de gloria, por orden de antigüedad, anteceden al paso de Santa Ángela de la Cruz, que portan costaleros de la Amargura. Posterirmente, desfilan las hermandades de penitencia, por orden de salida, hasta la de Nuestro Padre Jesús Nazareno (El Silencio); el paso de las santas mártires trianeras, y las hermandades sacramentales, que acompañan a los pasos de los dos obispos sevillanos.

Autoridades de los tres ejércitos presiden el paso de San Fernando, que portan costaleros de la hermandad de la Redención, con los sones de la Banda Municipal de Sevilla. Le siguen representantes de órganos colegiales, de la Universidad de Sevilla, del Cuerpo Consular, órdenes, como la de San Clemente, y el Consejo General de Hermandades y Cofradías, justo delante del paso de la Inmaculada, con costaleros de la hermandad del Silencio.

La curia diocesana, la coral de la Catedral y los niños seises preceden el paso de la sagrada Custodia, exornado con uvas y espigas, portado por costaleros, por segundo año consecutivo. Tras las andas, el arzobispo de Sevilla, obispos auxiliares, las corporaciones municipal y provincial bajo mazas y la compañía de Honores del Ejército con Bandera, escuadra y banda de música.

Antes, este miércoles, está previsto dentro de la programación de vísperas, un Bando de la Hermandad Sacramental del Sagrario, que recorrerá desde las 19,30 horas las calles por donde transitará la procesión del Corpus. A las 21.00 horas, la Plaza de San Francisco será escenario de un concierto a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

Como cada año, la Catedral abre sus puertas la tarde del miércoles (desde las 20,45 horas) para que los fieles y el público en general puedan contemplar los pasos que se integrarán en la procesión del Santísimo Corpus Christi del jueves por la mañana.

Todos los pasos se encontrarán completamente terminados y dispuestos en el Trascoro para participar en la gran procesión de la ciudad. La Sagrada Custodia, obra cumbre de Juan de Arfe, se instala delante del altar mayor del templo .

ESTRENO DE CASI UN CENTENAR DE GALLARDETES

Entre las principales novedades de este año destaca la renovación completa de los gallardetes que exornarán el recorrido de la procesión. De este modo, la Delegación de Fiestas Mayores ha realizado 96 nuevas banderolas en tejido rojo serigrafiado a doble cara, diseñadas por José Manuel Peña, técnico delineante del Ayuntamiento.

En una de sus caras figura la imagen de la Fe que corona la Custodia de la Catedral de Sevilla junto a la inscripción 'Animosa firmat fides praeter rerum ordinem', mientras que en la otra aparece el escudo del Cabildo Catedral acompañado de la leyenda 'Turris fortissima Nomen DNI'.

Además, al igual que durante la pasada Semana Santa, la APP Sevilla estrenará un apartado específico del Corpus con información y geolocalización en tiempo real de todos los pasos durante la procesión, así como información de servicio sobre los dispositivos municipales, el programa completo de actos, y un mapa interactivo con la ruta de altares, balcones y escaparates participantes en el concurso municipal.

Tanto el mapa del seguimiento en directo de la procesión como el de la ruta de altares, balcones y escaparates podrá consultarse en 2D o con una nueva versión de los mapas en escena 3D.

PORTADAS Y CARTEL DEL CORPUS

Las dos portadas del Corpus Christi, que se levantan en la Plaza de San Francisco, están protagonizadas por la hermandad de penitencia de Montserrat y la corporación de gloria del Amparo, con sede en la iglesia parroquial de la Magdalena.

La portada situada junto a la Avenida de la Constitución toma como referencia principal la espadaña de la parroquia de la Magdalena al estar dedicada a la hermandad de la Virgen del Amparo con motivo de la Coronación Canónica de su titular, prevista para el próximo 8 de noviembre en su templo parroquial.

Por su parte, la portada más cercana a la calle Sierpes rendirá homenaje a la hermandad de Montserrat, coincidiendo con el 425 aniversario de la corporación y su vinculación histórica con la abadía catalana, que celebra su milenario, y se inspira en la fachada y los elementos ornamentales de su capilla.

Las portadas están decoradas con guirnaldas de flores, panes y racimos de uvas, además de los remates completos en ambas caras mediante trabajos de carpintería y pintura, reforzando así la riqueza estética del conjunto monumental.

En cuanto al cartel, se trata de una fotografía de Jaime Rodríguez Fernández, fotógrafo especializado en Semana Santa y patrimonio artístico, que plasma a la custodia de Arfe portada por costaleros.