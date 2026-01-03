Cortada la calle Imagen de Sevilla, en el tramo de la Plaza de la Encarnación, desde el 8 de enero por obras

Mapa de las obras del del carril bus segregado para el bus de tránsito rápido (BTR) Santa Justa-Plaza del Duque en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras del carril bus segregado para el bus de tránsito rápido (BTR) Santa Justa-Plaza del Duque, van a provocar el corte total de la calle Imagen de Sevilla capital, en el tramo de la Plaza de la Encarnación, desde el próximo 8 de enero hasta la segunda quincena de febrero, aproximadamente.

El Ayuntamiento ha informado de cambios en el plan de tráfico de la zona en una nota remitida a los medios. Se procede a la apertura total al tráfico rodado de la calle Campana hasta Santa María de Gracia. Mientras no esté abierto al tráfico el paso Orfila-Cuna, el acceso a garajes en las calles Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente por Santa Maria de Gracia-Vargas Campos.

Por otro lado, el acceso a la Plaza de la Encarnación para carga y descarga se realizará por Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, que cambian de sentido en consecuencia.

Las líneas 13 y 14 de Tussam recuperan su itinerario habitual, prolongando su recorrido de ida hasta la parada en Plaza del Duque e iniciando el itinerario de vuelta en la parada Campana (Sierpes). Desde este punto, continúan por la calle Santa María de Gracia hasta la Alameda de Hércules.