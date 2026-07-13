Corte parcial del tráfico de la calle Puñonrostro de Sevilla un mes desde este miércoles por las obras del tranvibús

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús a su paso por Sevilla Este. A 29 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras del tranvibús de Sevilla en su tramo entre Santa Justa y la Plaza del Duque provocarán desde el próximo miércoles, 15 de julio, el corte parcial al tráfico la calle Puñonrostro, por un período estimado de un mes.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en un mensaje compartido a los medios, el avance de las obras del carril bus segregado para BTR, mantendrá habilitado el carril izquierdo de esta vía para el acceso del tráfico rodado al casco histórico.

Por su parte, el tráfico alternativo general para acceso al centro quedará establecido por Muro de los Navarros, Valle, Verónica, Butrón, Gallos, Matahacas; Gonzalo Bilbao, Puñonrostro (carril izquierdo), Valle, Verónica, Butrón, Gallos, Matahacas; y María Auxiliadora, Mateos, Verónica, Butrón, Gallos, Matahacas.