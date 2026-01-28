Corte total en la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril de Sevilla por la caída de un árbol

Corte total de la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril en Sevilla este miércoles por efecto de la borrasca Kristin. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado a las 10,13 horas de este miércoles del corte total del tráfico de la Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril en ambos sentidos por la caída de un árbol.

En una publicación en redes sociales, ha indiciado que el tránsito peatonal también se ha restringido como medida preventiva para garantizar la seguridad de los peatones.

El Consistorio ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 debido al aviso naranja por fuertes rachas de viento activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 15,00 horas de este miércoles.

Asimismo, está cortado el tráfico en la calle San Jacinto en su acceso desde Plaza San Martín de Porres, también por la caída de un árbol.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha indicado en una publicación en redes sociales que todos los servicios municipales están trabajando para atajar todas las incidencias.