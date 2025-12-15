Cortes en la SE-20 en Sevilla entre Carretera de la Algaba y la Avenida de la Biología por obras en el carril bici

Plano de los cortes de tráfico en la SE-20 en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha indicado este lunes de la previsión de nuevos cortes totales de la SE-20, en el tramo entre Carretera de la Algaba y la Avenida de la Biología, durante los días 17 y 18 diciembre en horario nocturno, de 20,00 a 06,00 horas, y el día 20 de diciembre en horario diurno, de 8,00 a 22,00 horas.

Las obras se debe a la continuación del montaje del tablero de la pasarela sobre arroyo Tamarguillo y SE-20; como parte de las obras de ejecución del carril-bici Sevilla a La Rinconada.

Se establece que las alternativas sean en sentido sur desde la SE-20, Avenida de la Biología, Avenida San Jerónimo, Glorieta Olímpica y SE- 30.

Mientras que en sentido norte, SE-20, calle Navarra, calle Cataluña, Avenida de San Jerónimo, Avenida Biología, SE-20.