Cortes nocturnos en la SE-30 entre Sevilla y Mérida este martes y miércoles por reparación de la calzada

Tramo en el que se ejecutan las obras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las noches de este miércoles, 29 de julio, y jueves, 30 de julio, entre las 23,00 y las 6,00 horas se producirá el corte total de la calzada de la SE-30 sentido Mérida entre los kilómetros 17 y 20, por las obras de rehabilitación que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando en los firmes de un tramo de la SE-30, otro de la A-66 y otro de la N-630, en el entorno de los municipios de Sevilla, Camas, Santiponce y Valencina de la Concepción.

Según ha detallado el Ministerio en una nota de prensa, se habilitará un desvío alternativo por la N-630 y Avenida Carlos III de Sevilla. El escaso tráfico existente en esa franja horaria permitirá el desvío de manera "fluida y segura" y las afectaciones finalizarán el viernes, 31 de julio, a las 06,00 horas.

De esta manera, se está actuando en el tramo que va desde el kilómetro 17,6 al 22,4 de la SE-30, a su paso por el municipio de Camas (Sevilla); del kilómetro 808 al 810 de la A-66, que discurre por Santiponce y Camas; y del kilómetro 808,6 al 810 y del 813,1 al 814,9 de la N-630, en el entorno de Santiponce y Sevilla, con un presupuesto vigente de 6,4 millones de euros.