Cortes nocturnos desde este domingo en la SE-20 de Sevilla por trabajos de conservación del pavimento

Archivo - Tráfico fluido en una avenida de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La SE-20 permanecerá cortada al tráfico las noches desde este domingo, 2 de agosto, al próximo 8 de agosto, de 21,00 a 6,00 horas, por obras de conservación del pavimento en rotondas e intersecciones.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla a través de un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, se han habilitado itinerarios alternativos por la SE-30 o la Ronda Urbana Norte para todas las fases de la obra.

Desde este domingo permanecerá cortada la vía entre la rotonda enlace con la SE-30, donde se ubica el viaducto, hasta la rotonda de la avenida de la Biología.

Asimismo, la noche entre el lunes y el martes, 3 y 4 de agosto, el corte se prolongará hasta la intersección de Cortijo de las Casillas, así como un corte parcial en sentido sur, desde el enlace A-4 hasta Cortijo de las Casillas.

Desde las 21,00 horas del martes, 4 de agosto, hasta las 6,00 horas del viernes, 7 de agosto, se abrirá la SE-20 sentido sur desde el enlace A-4, aunque permanecerá cerrada sentido norte desde el enlace con la SE-30.

La noche siguiente, se procederá a la apertura de la vía sentido sur desde el enlace A-4 y se mantendrá el corte en el sentido norte desde el enlace SE-30.