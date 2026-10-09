Cortés sube la presión a Sanz por la mezquita: "Debe tener conciencia de que no tiene mayoría y depende de Vox"

El portavoz de Vox en el Paramento, Javier Cortés - María José López - Europa Press

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, ha insistido este viernes en que no se puede permitir la construcción de una mezquita en el Polígono Sur de Sevilla y ha trasladado al alcalde de la capital, José Luis Sanz, que "debe tener conciencia de que no tiene mayoría y depende de Vox".

"Ya hemos visto en Europa cuáles son las consecuencias de la islamización de un barrio, ya lo hemos visto en Cataluña y lo estamos viendo ya en algunas zonas de Andalucía; no queremos que la identidad de un barrio cambie, no queremos a mujeres en cárceles de tela, ni matrimonios forzados, ni la mutilación genital femenina", ha manifestado Cortés, en una entrevista con Canal Sur Radio, recogida por Europa Press.

Ha señalado que, en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, todos los grupos municipales se van a tener que posicionar y van a tener que decir si están a favor o están en contra de esta gran mezquita en Sevilla, "y ahí el PP tiene una segunda oportunidad y tendrá que decidir".

Según Cortés, a Vox se le haría "muy difícil" seguir apoyando a un alcalde que permitiera la "islamización de un barrio" de Sevilla.

Ha insistido en que si al final sale la licencia y no se estima el recurso de alzada en el consejo de gobierno de Urbanismo, Vox acudirá a la vía contencioso administrativa en los jugados para "intentar paralizar esta licencia".

"Nosotros vamos a por todas", ha recalcado Javier Cortés, que ha añadido que el alcalde y su equipo de gobierno "tienen que tomar conciencia de que no tienen mayoría absoluta y que dependen de Vox y tienen que tomarnos en serio".

"Si no se oponen a este proyecto de una gran mezquita en Sevilla, a nosotros se nos hace muy difícil seguir confiando en ellos", ha dicho Cortés sobre el PP.