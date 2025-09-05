Cortes de tráfico en la A-4 a la altura de Carmona (Sevilla) por un accidente que moviliza un helicóptero sanitario

Cortes de tráfico en la A-4 a la altura de Carmona por accidente que moviliza un helicóptero sanitario. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un vehículo ha sufrido un accidente de salida de vía esta mañana en la A-4, punto kilométrico (pk) 505 sentido Córdoba, lo que ha provocado la interrupción temporal del tráfico en el tramo afectado y la activación del nivel rojo de alerta por parte de la DGT, según ha detallado el servicio en su cuenta oficial de 'X', además del despliegue de un helicóptero sanitario que tuvo que aterrizar en la zona.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el siniestro ha ocurrido sobre las 8,30 horas, cuando el turismo se salió de la calzada y chocó contra la mediana. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, personal del 061 y equipos de mantenimiento de carretera.

Hasta el lugar del accidente se ha desplegado un helicóptero sanitario del 061, que tuvo que aterrizar en la zona para atender a los afectados.

Fuentes oficiales han confirmado que hay heridos, aunque aún no se ha precisado su número ni su estado.