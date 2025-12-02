La criminalidad convencional baja más de un 5% en un año en la provincia de Sevilla, aunque aumenta la cibercriminalidad

Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad convencional ha descendido un 5,3% en la provincia de Sevilla desde enero y hasta septiembre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio del Interior valorados este martes por el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

Según una nota remitida por la administración central, los principales descensos se registran en los delitos de robos, un 33% menos, y en los secuestros, con un 15%. También descienden los hurtos, 10,8%, los delitos contra la libertad sexual, 7,3%, y los robos con violencia o intimidación con un 6,4%.

La bajada de la criminalidad convencional deja 3.249 delitos menos que en el mismo periodo del año pasado. A pesar de ello, la cibercriminalidad ha aumentado un 25%, una tendencia, que según el subdelegado, se repite en todo el país. "Hay que prestar aún más atención a esta nueva forma de criminalidad", ha indicado.

Por otro lado, Toscano ha destacado que el descenso generalizado de los delitos ha venido acompañado de un aumento de la presencia de la Policía Nacional y Guardia Civil. Según el subdelegado ha aumentado un 11,2% desde 2018, un 12% para la Policía y un 10,5% para la Guardia Civil. En este sentido, ha subrayado el "éxito en la coordinación de los mandos policiales y en la prevención de la criminalidad".

La criminalidad convencional de la capital de la provincia ha caído un 6,5 % en relación a 2024. En general, Sevilla ha visto reducida tanto su tasa de criminalidad, como la incidencia de delitos graves. Los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se ha reducido un 17 %; hurtos 10,9 % y robos con violencia e intimidación 7,2 %.