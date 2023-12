Crisis de gobierno en El Ronquillo tras dejar el alcalde sin funciones al número dos (PP)

El regidor mantiene el pacto de gobierno, aun así, con el otro edil 'popular'



SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La decisión del alcalde de El Ronquillo (Sevilla), Cipriano Huertas, de cesar de sus funciones al teniente de alcalde, Miguel Rodríguez (PP), ha provocado una crisis de gobierno que, de momento, y en opinión del regidor, "no tiene por qué afectar al pacto suscrito" entre el PP y el exedil de IU --Con Andalucía, marca con la que concurrió a las pasadas elecciones, le expulsó tras el acuerdo alcanzado con el Partido Popular, que consistía en el reparto de la Alcaldía, dos años cada uno--. El alcalde ha expresado al respecto su voluntad de "mantener dicho pacto de gobierno con el otro concejal 'popular'". En los comicios de mayo, el PSOE obtuvo cuatro ediles en esta localidad de la Sierra Norte, por tres Con Andalucía y dos el PP.

El motivo de ese cese, tal como el regidor ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, ha sido una serie de "desavenencias" con el teniente de alcalde y un "enfrentamiento en el último pleno municipal", con "insultos hacia mi persona, por lo que le he retirado sus delegaciones". En este sentido, Rodríguez tenía las áreas de Obras, Trabajo, Turismo, Cultura y Educación.

"No era conveniente esta crispación y que lo mantuviera en la gobernanza. No estaba de acuerdo con su forma de proceder", ha añadido el regidor. Sin embargo, este episodio no supone "romper el pacto con el PP", ha insistido Huertas, quien desea y confía en mantener, con todo, ese acuerdo de legislatura. "Estoy expulsado de mi partido por el pacto con el PP", ha recordado.

Aun así, la primera consecuencia en el día a día del Gobierno local no se ha hecho esperar y este miércoles, en el que se había convocado un pleno sobre presupuestos, se produjo un traspié inesperado. Las cuentas no salieron adelante porque contaron con el rechazo de cinco de los nueve ediles que forman parte de la Corporación, hubo una abstención y solo tres votos a favor.

El pacto de gobierno de Huertas con el PP fue la consecuencia de la dimisión el pasado 25 de julio del socialista José Antonio López como alcalde de El Ronquillo, cinco semanas después de tomar posesión del cargo. López denunciaba entonces la "situación de bloqueo" del Ayuntamiento por parte de Con Andalucía y PP, con cuyas dos formaciones había intentado alcanzar un acuerdo para formar gobierno.