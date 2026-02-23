El crucificado de San Julián protagoniza un inédito y bonito traslado a la Catedral para el Vía Crucis de Sevilla

El Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta, en su traslado de ida a la Catedral - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cristo de la Buena Muerte de la hermandad de la Hiniesta presidirá en la tarde noche de este lunes el tradicional Vía Crucis que organiza el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla en la Catedral cada primer lunes de Cuaresma.

La hermandad iniciaba su traslado desde la parroquia de San Julián, en el que se presupone será uno de los últimos actos cultuales antes de su inminente cierre, al agravarse los problemas que presentaba el templo como consecuencia de los efectos del temporal. La cruz de guía de la corporación del Domingo de Ramos asomaba por la ojiva de la iglesia a las 16,15 horas.

Los hermanos que anteceden al Crucificado de Castillo Lastrucci, datado entre 1937 y 1938, tomaban un itinerario muy diferente al que realizan en Semana Santa, con calles recónditas y angostas como Macasta, Sorda, Inocentes, San Blas, Infantes, Plaza de los Maldonados, junto a la capilla de Montesión, donde eran recibidos por la hermandad de la Oración en el Huerto; desde ahí llegaban a la iglesia de San Martín, donde les esperaba la Junta de Gobierno de La Lanzada.

También dejaba inusuales estampas por San Andrés, Daoiz y Orfila. Desde ese punto, alcanzarán la Plaza del Salvador, desde Cuna, Entrecárceles, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Cardenal Carlos Amigo Vallejo, Plaza de la Virgen de los Reyes y Puerta de Campanillas de la Santa Iglesia Catedral, donde llegará en torno a las 19,55 horas.

La imagen aparece de forma vertical en unas andas que lucen faldones de damasco y terciopelo granate confeccionados por Francisco Javier Sosa Sánchez y va iluminada con cuatro hachones de cera color tiniebla en portahachones de metal plateado de Manuel Seco Velasco (1952) que pertenecieron al anterior paso del Santísimo Cristo, propiedad desde 1971 de la Hermandad de la Vera Cruz de Tocina.

El exorno floral incluye allium, tranchelium, anémonas, hedera, mini gerberas, tulipanes, rosas, pittosporum, dracena sanderiana, astilbe y flor de cera, indica la hermandad en redes sociales.

REZO DEL VÍA CRUCIS EN LA CATEDRAL

A las 20,00 horas está previsto el inicio del piadoso rezo de las estaciones del Vía Crucis en el interior de la Catedral. En este sentido, las lecturas estarán a cargo de cofrades pertenecientes a diferentes hermandades de la ciudad. Después de la oración final, la comitiva se trasladará hasta la Capilla Real y, posteriormente, hasta la salida por la Puerta de Campanillas, donde la sagrada imagen será portada por la Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

El traslado de regreso hasta la parroquia de San Julián será el siguiente: Plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Contero, Argote de Molina, Franco, Cuesta del Rosario, Plaza de la Alfalfa, Odreros, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Doña María Coronel, Bustos Tavera, San Marcos, Vergara, Hiniesta, Lira, Duque Cornejo y entrada en su sede canónica a las 23,50 horas.

El Cristo de la Buena Muerte está gubiado en madera de cedro policromada y procesiona cada Domingo de Ramos acompañado de una talla de María Magdalena, obra del mismo autor, sobre unas andas de caoba personalísimas y hachones en sus esquinas, con el acompañamiento de la agrupación musical de Santa María Magdalena de Arahal.