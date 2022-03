Cs Camas (Sevilla) instará al Gobierno en una moción a aplicar un IVA del 4% en la factura energética y en carburantes

CAMAS (SEVILLA), 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Camas (Sevilla), Carmen Anselmo, elevará a debate del Pleno de este miércoles una moción en la que el partido liberal propone al resto de grupos instar al Gobierno central a ser "más valiente" en las medidas que debe aplicar frente a los efectos de la subida "desorbitada" de la inflación y de la guerra de Ucrania, "de manera que se pueda aplicar una rebaja del IVA al tipo súper reducido tanto en la factura de la luz como en el consumo de gas y de combustibles.

En un comunicado, Anselmo ha criticado "duramente" la forma en la que el presidente del Ejecutivo "ha dado a conocer" el Plan de Rescate "en un acto sin preguntas y sin haber consensuado previamente dicho plan con los grupos políticos del Congreso".

En la misma línea en la que se pronunció este lunes el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, la portavoz liberal en el Consistorio de Camas ha reiterado que "Pedro Sánchez ha sido el último líder europeo en reaccionar y encima lo hace mal, sin consenso, con medidas inconcretas y a muy corto plazo".

Ante eso, Anselmo propone "ser mucho más valiente y aprovechar todo el margen legalmente posible para aplicar el IVA súper reducido del 4% en los suministros básicos de electricidad, gas y combustibles durante seis meses, porque eso afecta a la totalidad de la población, tanto a empresarios, como autónomos industrias y, por supuesto, a las familias".

La portavoz municipal del partido naranja ha afirmado que "los cameros ya no pueden más. Este nivel de subida de precios casi diario está castigando a los ciudadanos con menos capacidad económica. Si ya nos costaba llegar a fin de mes, ante una inflación descontrolada sin subida en los ingresos nomimales estamos abocados a un crecimiento desorbitado de la pobreza en la población".

"Es incomprensible que el Gobierno no haya querido escuchar a Ciudadanos e incluir en este plan un ajuste de los tramos de IRPF a la inflación", ha dicho la portavoz liberal, "lo que demuestra una vez más el afán recaudatorio de este Gobierno que venía a no dejar a nadie atrás y no es que no hayan dejado a nadie atrás es que no están ayudando a nadie a salir adelante".

"El miércoles en el Pleno veremos quiénes están del lado de la gente de verdad, si por el contrario están del lado del Gobierno más caro de la historia pero el que peor está gobernando", ha concluido Anselmo.