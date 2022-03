Cs critica al alcalde de Sevilla por "paralizar" la comisión de seguimiento de los acuerdos del Pleno

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Lorenzo López Aparicio, ha criticado este miércoles al alcalde, el socialista Antonio Muñoz, por convertir la comisión de seguimiento de acuerdos del Pleno en "un auténtico fraude democrático sin precedentes", lo que viene a confirmar "la inoperancia en la gestión de la ciudad".

En un comunicado, el concejal ha señalado el "nulo interés" del PSOE por fomentar este órgano, que ha provocado que, "en los casi tres años que se van a cumplir del actual mandato, la comisión tan sólo se haya reunido en un par de ocasiones muy puntuales", lo que supone "un incumplimiento claro" del reglamento en vigor que asegura que "debe convocarse como mínimo una vez cada trimestre".

López Aparicio ha insistido en que "se trata de un asunto bastante grave y que no debemos dejar pasar a la ligera", ya que "no es de recibo que se pase de puntillas por un aspecto de tanta relevancia como es la transparencia en la gestión de la ciudad" y que "no se tome en serio un órgano de control que fue aprobado por todos los grupos políticos cuando se redactó el nuevo reglamento del Pleno durante el pasado mandato".

Así, el edil de la formación naranja ha añadido que "esto no hace otra cosa que seguir confirmando que el PSOE es especialista en aprobar medidas que luego no cumple de forma consciente", ya sea porque "no le interesa que se lleve a la práctica" o, simplemente, porque "la respaldó en su día para ofrecer una imagen ficticia de un consenso en el que realmente no cree". Y "lo peor de todo es que el gobierno reconoce que no se convoca esta comisión pero no da explicación alguna de los motivos", lo que demuestra que "la única causa es que no tiene interés en rendir cuentas", ha advertido.

El concejal del partido liberal en el Consistorio hispalense ha explicado que "los grupos de la oposición todavía desconocemos si las distintas delegaciones se han puesto manos a la obra para ejecutar los acuerdos aprobados en el Pleno" y que, en su mayoría, "cuentan con el respaldo de los vecinos y las entidades sociales", por lo que "están llamados a mejorar las deficiencias que presenta la ciudad en aspectos claves para el futuro de la misma".

Sin embargo, "el equipo de gobierno del PSOE y el alcalde parecen haberse abonado a la conocida ya como 'doctrina Cabrera'", es decir, "a votar que sí a casi todo lo que se plantea en el Pleno, aprobarlo, y luego no ejecutarlo". Por ello, "los grupos políticos nos hemos visto obligados a utilizar la Comisión de Fiscalización o las preguntas al alcalde para conocer el estado de ejecución en el que se encuentran estos acuerdos", impidiendo que "se pongan sobre la mesa otros asuntos de interés para los sevillanos", ha indicado.

López Aparicio ha recordado que "la última reunión de la comisión se celebró en octubre de 2020" y que "en todo el año 2021 no se convocó ni una vez". Ahora, con el primer trimestre de 2022 a punto de superarse, "el gobierno se mantiene en su negativa de convocar este órgano" que "ya acumula más de año y medio de preocupante silencio". Con todo, ha reclamado al alcalde que aclare "cuáles son las causas de esta situación" y que "en el menor tiempo posible se reactive el funcionamiento de una comisión que es fundamental para el normal desarrollo de la actividad de este Ayuntamiento".