Cs Dos Hermanas (Sevilla) valora la aprobación de su moción para crear una comisión de seguimiento de acuerdos plenarios

DOS HERMANAS (SEVILLA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), Javier Cabezas, ha mostrado su "enorme satisfacción" ante la aprobación este viernes en el Pleno de la moción liberal que proponía la creación de una comisión de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos plenarios.

Cabezas ha manifestado que "desde que llegué a la Corporación siempre he creído que nuestra labor como oposición no pasaba por ser unos negacionistas del gobierno de mayoría absoluta del PSOE, sino todo lo contrario. Pasaba por ser útiles a los nazarenos y aportar en positivo", ha señalado en una nota de prensa.

El portavoz naranja ha reconocido que "cuando el trabajo de la oposición es valorado y respetado por quien gobierna en mayoría absoluta, como ha sido este caso, para nosotros tiene aún más valor". Así, ha explicado que "con esta iniciativa no se pretende más que coordinar de una forma más efectiva y sobre todo más clara y no sólo para los ciudadanos, también para los propios concejales, para poder conocer en qué situación se encuentran en cada momento toda esa labor que se lleva mes a mes al Pleno".

El portavoz de Cs recuerda que "sin poner en duda las intenciones de cumplimiento del equipo de gobierno, si es cierto que desde que formo parte de esta corporación hemos visto cómo se nos aprobaban muchas de nuestras iniciativas, y, sin embargo, no hemos tenido mucha más información en cuanto a qué situación se encontraban, estoy convencido que el equipo de gobierno ha entendido perfectamente nuestra intención y por eso la ha apoyado".

Cabezas ha lamentado que "no entendemos que el grupo mixto donde se encuentra hoy día el PP de Dos Hermanas haya sido el único que no ha querido apoyar la moción, ellos serán quién deban dar explicaciones a los nazarenos en no apoyar una clara iniciativa en pro de la transparencia y buen gobierno".

"Estamos satisfechos, una vez más, de comprobar cómo nuestras propuestas, siempre sensatas y coherentes, son aprobadas. Quiero insistir en que una oposición debe ser responsable y propositiva, no negacionista, toda gestión siempre es mejorable y ahí es donde debemos estar, en ayudar a mejorar la gestión de nuestra ciudad", ha concluido Cabezas.