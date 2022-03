Cs eleva al Pleno de Sevilla una moción para reivindicar "la igualdad, la participación y la visibilización" de la mujer

Amelia Velázquez, concejala de Cs en el Ayuntamiento de la capital hispalense. - CS

La concejal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Amelia Velázquez, ha anunciado este martes que su grupo municipal ha presentado una moción al Pleno ordinario de este mes de marzo "para reivindicar la igualdad, la participación y la visibilización del papel de la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad".

En un comunicado, la edil ha considerado que este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, es una "magnífica ocasión" para "seguir potenciando la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y la conciliación entre la vida personal y laboral", de modo que "seamos capaces de alcanzar una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo y dispongamos de mayores infraestructuras y ofertas de servicios de cuidados para niños y personas dependientes", entre otros logros.

Velázquez ha añadido que, para conseguir estas mejoras, "el Ayuntamiento de Sevilla debe poner el foco en los problemas estructurales de nuestra sociedad", que "no son otros que el mercado laboral, la conciliación o la escolarización de los hijos en la franja de edad de 0 a 3 años". Por ello, ha apostado porque "se ejecuten medidas concretas y realistas que mejoren la vida de las mujeres y no eslóganes vacíos", por "un feminismo liberal que respete los derechos y las libertades de todos" y que "sea inclusivo y no imponga dogmas ideológicos".

Así, la concejala de la formación naranja ha insistido en que "todo lo que no sea trabajar por un feminismo plural y abierto a todas las mujeres, sin que sea patrimonializado por ninguna corriente ideológica, será un grave error en la lucha por la igualdad", ha explicado.

"Resulta fundamental que promovamos las condiciones necesarias para hacer posible una corresponsabilidad" y para "apostar por una cultura que conciencie sobre su necesidad y que contribuya a hacer efectivo el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de mujeres y hombres". Y eso debe centrarse también en el ámbito laboral, con medidas que incentiven "la reducción de los costes de bajas por permisos de maternidad o paternidad, que faciliten las contrataciones para su sustitución con carácter temporal y que ofrezcan una cobertura universal y gratuita de escolarización en el primer ciclo de educación infantil", ha añadido.

A todo ello hay que sumar también la implantación del teletrabajo, en todos aquellos puestos que así lo permitan, ya que "se ha convertido en una herramienta de máxima utilidad para facilitar el reto de la conciliación", ha abundado.

La concejal del partido liberal en el Consistorio hispalense ha explicado que en la moción se incluyen puntos como "la elaboración de Plan Estratégico de Conciliación que permita potenciar la capacidad de elección de las mujeres", así como "eliminar las trabas que obstaculizan su progresión profesional y fomentar la corresponsabilidad y la atención a los cuidados". Además, se insta al Estado a aplicar "bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las trabajadoras y trabajadores de permiso por maternidad o paternidad" y a que se mantenga "la bonificación del 100% en dichas cuotas de los contratos de sustitución con personas desempleadas para sustituirlos".

Por otro lado, la propuesta de Cs exige que "se establezca la universalidad y gratuidad en el primer ciclo de educación infantil" y que "se impulse una regulación sobre el trabajo a distancia para aprovechar al máximo las últimas tecnologías, favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y contribuir a una movilidad más eficiente y sostenible", ha advertido Velázquez.

Por último, la concejal de Cs ha indicado que la propuesta insta al Gobierno central a que articule "medidas de apoyo a la mujer rural", con especial atención al "fomento del emprendimiento" y a "facilitar el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad". De igual modo, apuesta por "reducir la brecha retributiva entre mujeres y hombres, impulsando a tal efecto todas las medidas que sean necesarias", así como a "flexibilizar los criterios de gasto de los fondos europeos en los proyectos impulsados por el Ministerio de Igualdad en colaboración con las Comunidades Autónomas", con el fin de "permitir su uso para los gastos de personal, mantenimiento de inmuebles y otros que los mismos requieren".

Finalmente, la moción incorpora un último punto en el que se pide al Ayuntamiento de Sevilla que inste al Estado a "renovar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género", que finaliza en 2022, y que "es más que fundamental para poder seguir aplicando todas estas medidas", ha concluido.