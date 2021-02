Cs pide a la Diputación de Sevilla "plazas específicas para personas con Asperger" en sus convocatorias de empleo

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras la declaración institucional formalizada por todos los grupos de la Diputación de Sevilla en el pleno en demanda del reconocimiento de la 'discapacidad social' para las personas con síndrome de Asperger y los trastornos de espectro autista en general, extremo solicitado por la Asociación Asperger TEA Sevilla, Cs ha solicitado a la entidad provincial que incluya "plazas específicas para personas con Asperger" en sus convocatorias de empleo público.

La declaración institucional expone que las personas con síndrome de Asperger no tienen ni discapacidad intelectual ni enfermedad mental, por lo que a la hora del empleo público, solo pueden acceder al cupo de discapacidad general que no está adaptado a estilo cognitivo particular.

Por ello, estas personas quedan "de facto marginadas del acceso al empleo público dentro de su propio cupo de discapacidad psíquica", por lo que se reclama el reconocimiento de la figura legal de la 'discapacidad social' para las personas con síndrome de Asperger y los TEA en general, al objeto de que estas personas puedan acceder a los derechos contemplados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, "evitando su discriminación y favoreciendo su plena integración social".

La citada declaración institucional era aprobada después de que el presidente de la institución provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, celebrase una entrevista telemática con el máximo responsable de la Asociación de Asperger en Sevilla, Rafael Jorreto, avanzando el contenido de dicho texto y la iluminación de la fachada de la sede provincial con el color naranja con el que se identifica este colectivo, el día 18 de febrero por el Día del Síndrome de Asperger.

Tras tal gesto en el pleno de este pasado jueves, la portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Carmen Santa María, ha manifestado que esta declaración institucional a instancias de la Asociación Asperger TEA Sevilla deriva de una reunión entre su grupo y el presidente de dicha asociación, Rafael Jorreto.

Al respecto, Santa María ha pedido al Gobierno socialista de la Diputación que incluya "plazas específicas para personas con Asperger" en sus convocatorias de empleo público, aspecto que según indica ha hecho en la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Cs, "con la convocatoria de dos plazas" reservadas para este colectivo. Y es que "la exclusión social, por desgracia, todavía es hoy uno de los síntomas del síndrome de Asperger".

Del mismo modo, la portavoz de Cs en la Diputación ha asegurado que iluminar la fachada de la sede provincial de color naranja el día 18 de febrero con motivo del Día del Síndrome de Asperger fue "también iniciativa" de su partido. "Desde Ciudadanos vamos a apoyar cualquier propuesta que permita visibilizar la situación de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo, con el firme compromiso de mejorar su calidad de vida", ha enfatizado, apostando por "planes de sensibilización que fomenten cambiar la idea distorsionada que se tiene sobre el autismo".

Todo ello, "encaminado a lograr la igualdad real de oportunidades de un colectivo que sufre, todavía hoy, invisibilidad social", concluye.