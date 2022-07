Cs reclama a Muñoz que “culmine de una vez” la reurbanización de la rotonda central de la Gran Plaza de Sevilla

SEVILLA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha reclamado este domingo al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, que "culmine de una vez las obras de reurbanización de la rotonda central de la Gran Plaza", en la que "hace ahora dos años se cerraron definitivamente los dos carriles centrales con motivo de los trabajos que se desarrollaron por parte de Emasesa" y que, "a día de hoy, sigue presentando la imagen de un espacio inacabado" que "es totalmente inutilizable por parte de los vecinos de Nervión".

En este sentido, ha lamentado, en un comunicado, "la preocupante improvisación del gobierno local del PSOE en esta obra", que, por un lado, "decidió devolver a la Gran Plaza su aspecto original con la adecuación de esta gran rotonda central", pero que, luego, "ha sido incapaz de finalizar estos trabajos con el celo y la profesionalidad que se exigen".

Pimentel, que ha realizado una visita a la Gran Plaza junto al portavoz adjunto de la formación naranja, Miguel Ángel Aumesquet, y algunos miembros de la agrupación de Ciudadanos en el Distrito Nervión, ha explicado que "los dos carriles centrales que se eliminaron hace dos años siguen siendo a día de hoy perfectamente visibles", ya que "la única intervención que ha acometido el equipo de gobierno por ahora ha sido la de cerrar todo el perímetro con un bordillo y establecer un modelo de rotonda para la circulación de los coches".

Sin embargo, según ha expuesto, "el aspecto estético de la zona sigue siendo exactamente el mismo que había antes de acometer la reforma", con "dos grandes espacios ajardinados en cada uno de los laterales, divididos en la zona central, donde se mantiene la primitiva hilera de árboles".

De hecho, "nada se sabe del anuncio que realizó en su día el gobierno y que comprometía la unión de estas zonas en un gran espacio verde para la rotonda", ha señalado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha recordado que "desde Ciudadanos hemos elevado varias preguntas en la Junta Municipal del Distrito Nervión para conocer cuál es la intención real del gobierno del PSOE sobre el futuro de esta rotonda", la última de ellas en el mes de marzo de este año. No obstante, "hasta el momento, la única respuesta que hemos obtenido por parte del delegado ha sido la de que no tenían muy clara la solución y que, llegado el caso, ya se vería qué alternativa planteaban para este nuevo espacio".

Así, según ha advertido, "no podemos entender, ni tampoco dar por bueno, que el gobierno municipal del PSOE no tenga un plan para la Gran Plaza" y que, "por si fuera poco, deje en manos de una incomprensible improvisación el futuro de esta nueva rotonda", ya que "lo único que conlleva esta dejadez es que la zona se siga deteriorando y los vecinos comprueben que todo el trabajo realizado no ha servido para nada".

Pimentel ha añadido que, "a las puertas de que se celebre el primer centenario de la Gran Plaza es el momento de que el alcalde dé un paso al frente y presente un proyecto de culminación de la reurbanización de la zona" y que, además, "lo haga teniendo en cuenta la opinión de las entidades vecinales y de comerciantes de Nervión", ya que "ellos son los primeros interesados en que el espacio recupere el esplendor perdido con el paso del tiempo".