Cs Sevilla alerta del "abandono crónico" de los Jardines del Guadalquivir, "herencia verde" de la Expo

SEVILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Amelia Velázquez, ha alertado este martes del "abandono crónico" que vienen sufriendo desde hace años los Jardines del Guadalquivir, lo que provoca, según sus palabras, que "una de las principales herencias verdes de la Exposición Universal de 1992 presente un importante déficit de mantenimiento".

En este sentido, ha criticado en una nota de prensa que "el equipo de gobierno del PSOE ha abandonado a su suerte este gran espacio verde", que "lleva demasiado tiempo sin recibir la atención y las inversiones necesarias que permitan ponerlo en valor", de modo que siga siendo "un lugar propicio para el ocio, el disfrute y la práctica deportiva de los sevillanos que acuden a diario a la Cartuja o que residen en los barrios más cercanos a la zona", ha indicado.

Velázquez, que ha realizado una visita a los Jardines del Guadalquivir junto al concejal de la formación naranja, Lorenzo López Aparicio, ha explicado que el aspecto "desolador" de la entrada al parque por la calle Ribera, justo a la espalda del Pabellón Futuro, "ya anticipa lo que uno se va a encontrar cuando accede a los jardines". De hecho, esta calle suele ser uno de las zonas escogidas por los jóvenes para hacer botellón en las noches de verano y durante los fines de semana, lo que "provoca una importante acumulación de basuras y residuos".

Junto a ello, "la reja que cierra el parque se encuentran oxidada y falta de mantenimiento", algo que "también ocurre con la cartelería situada en la entrada", en la que las pintadas vandálicas "han borrado por completo el nombre de los jardines y las indicaciones que se insertan en las mismas". Así, ha advertido de que "si ésta es la apariencia del exterior, lo cierto es que el estado de la zona interior todavía deja más que desear", ha dicho.

La concejal del partido liberal en el Consistorio hispalense ha lamentado que, "en apenas una década, los jardines han pasado de contar con una destacada variedad de especies y ser un referente por ello a presentar una imagen deplorable y desoladora", con "árboles y arbustos únicos que han desaparecido por completo, otros en los que se evidencia una preocupante ausencia de poda y algunos que han terminado secándose por la falta de riego".

Igualmente, y en relación al mobiliario, "hay bancos de madera con astillas sueltas que son un peligro para quienes los usen y otros en los que la suciedad incrustada apenas deja ver los materiales originales", a lo que se suma también "la presencia de pintadas y grafitis en las paredes, estructuras de sombra y en las fuentes ornamentales" que, "por si fuera poco, en la mayoría de los casos ni siquiera funcionan", ha señalado.

Velázquez ha asegurado que "otro de los grandes problemas que presentan a día de hoy los Jardines del Guadalquivir es la falta total de iluminación", ya que "directamente no cuentan con alumbrado público". Con todo, "no hay dudas de que estas carencias son consecuencia directa de la falta de inversiones y de las políticas de mantenimiento y conservación del equipo de gobierno del PSOE", que "no debe dejar pasar ni un minuto más sin poner en valor esta joya verde".