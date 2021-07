Cs Sevilla tilda de "chapuza" la gestión municipal de los toldos del centro

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha advertido este jueves de que la decisión de que Sevilla se quede este año sin toldos en las calles comerciales del Casco antiguo es "una chapuza" que "evidencia la incapacidad de este equipo de gobierno para gestionar los asuntos verdaderamente importantes de nuestra ciudad".

En este sentido, ha añadido que "creemos que no existe justificación alguna que sostenga esta lamentable decisión del gobierno municipal, ya que seremos los sevillanos, pero sobre todo los comerciantes del centro, que ya han visto reducidas sus ventas en las horas centrales del día, los que al final acabemos pagando las consecuencias de todo esto", ha señalado en una nota de prensa.

Pimentel ha añadido que es "urgente" que el equipo de gobierno "comparezca ante los sevillanos" para dar explicaciones "con todo detalle sobre lo ocurrido", porque en este grupo municipal "no llegamos a entender cómo el Ayuntamiento de la cuarta ciudad de España no cuenta con los mecanismos oportunos para fiscalizar la viabilidad de los proyectos que se presentan a una oferta pública de este calado" y que "cuenta con casi un millón de euros de presupuesto".

Así, el portavoz de la formación naranja se ha preguntado "si de verdad no existe en este Ayuntamiento ningún filtro que pueda evitar esta chapuza, que no se puede consentir y es absolutamente intolerable". Por ello, ha anunciado que van a estudiar qué acciones pueden llevar a cabo "para que este asunto no quede en nada", ha indicado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha recordado que ante este hecho "no nos valen las excusas de que ya no se puede hacer nada, ni tampoco el conformismo de cruzar los brazos y esperar que el tiempo solucione este problema". De hecho, ha añadido que "lo que toca ahora es actuar con firmeza, buscar con urgencia las alternativas que sean necesarias para mitigar las consecuencias de las altas temperaturas y, sobre todo, evitar a toda costa que el año que viene vuelva a producirse un nuevo retraso en la instalación de los toldos", ya que "por desgracia no es la primera vez que pasa aunque nunca con esta gravedad", ha advertido.

"Llevamos varios meses exigiendo al equipo de gobierno que se ponga las pilas en este asunto y hemos pedido una y otra vez que se adelante la instalación de los toldos al mes de mayo, que es cuando empezamos a soportar las temperaturas elevadas en la ciudad", ha concluido.