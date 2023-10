El CSIC reflexiona en Sevilla sobre la sostenibilidad y la ética en la era digital

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), expertos en micro y nano electrónica, automática y robótica han abordado este lunes en Sevilla el futuro de estas áreas de conocimiento bajo el prisma de la sostenibilidad y la ética en la actual era digital.

Este debate se produce en el octavo encuentro de los Itinerarios Cicerón, puestos en marcha por la institución científica con la colaboración de la Fundación General CSIC, cuyo objetivo es poner en contacto a la ciencia con administraciones, empresas y profesionales de los medios de comunicación.

El evento se ha celebrado en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, el Instituto de Ciencia de los Materiales de Sevilla (Icmse) y el Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE), ubicados en el Parque Científico y Tecnológico Isla de la Cartuja, según ha recogido el CSIC en un comunicado. El encuentro ha reunido a Teresa Serrano y Piedad Brox, del Instituto de Microeléctrónica de Sevilla (IMSE), un centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla.

Ángel Barranco, del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (ICMSE), también mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla, ha conversado sobre la fabricación sostenible de nanomateriales para energías limpias. Asimismo, también han compartido reflexiones José Luis Costa Krämer, del Instituto de Micro y Nanoelectrónica de Madrid (IMN-CSIC); Txetxu Ausín, presidente del Comité de Ética del CSIC e investigador del Instituto de Filosofía (IFS-CSIC); y Ángela Ribeiro, investigadora del Centro de Automática y Robótica (CAR CSIC-UPM).

El encuentro ha estado moderado por los investigadores Bernabé Linares, del Instituto de Microeléctrónica de Sevilla (IMSE), y Asunción Fernández, del Instituto de Ciencia de los Materiales de Sevilla (ICMS). Al encuentro ha asistido la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, la delegada institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, y la directora adjunta de Fundación General CSIC, Paloma Domingo.

La física Teresa Serrano (IMSE) es experta en el diseño de sensores y procesadores inteligentes neuromórfico, esto es, que emulan la arquitectura y forma de codificación de información, procesamiento y aprendizaje de los sistemas sensoriales biológicos para mejorar la eficiencia de los actuales sistemas de inteligencia artificial. En su grupo han desarrollado sensores de visión que imitan el ojo humano detectando cambios de luz en solo un microsegundo y procesadores de visión bioinspirados capaces de distinguir la forma de una hélice que rota a una velocidad de varios Khz.

De otro lado, la física Piedad Brox (IMSE) y su equipo trabajan en el proyecto SPIRS (Secure Platforms For ICT Systems Rooted at the Sillicon Manufacturing Process), financiado con fondos europeos y en este encuentro hablará sobre "Dispositivos electrónicos para construir un mundo digital seguro y confiable".

Ángel Barranco es investigador científico en el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla en el Grupo de Nanotecnología en Superficies y Plasma. El grupo de investigación se dedica al desarrollo de nanomateriales multifuncionales y en su integración en dispositivos para aplicaciones muy diversas en el campo de la fotónica, sensores ambientales, producción de hidrógeno verde, captación de energía ambiental, y aplicaciones en aeronáutica y espacio. Una característica del grupo de investigación es el desarrollo e impulso de técnicas de fabricación basadas en procesos de vacío y plasma.

José Luis Costa Krämer, del IMN, es físico experimental y trabaja en las propiedades magnéticas y electrónicas de micro y nanoestructuras. Tiene amplia experiencia en el mundo de la micro y nanofabricación, técnicas de litografía, deposición de láminas delgadas, instrumentación avanzada, y micro y nano-electrónica. Ha dirigido el grup ARDID, de fabricación de detectores superconductores de radiación para instrumentos a bordo de misiones extraterrestres de la ESA. En la actualidad trabaja en materiales y sistemas magneto iónicos con aplicaciones en el mundo de las TIC como por ejemplo la computación neuromórfica

Txetxu Ausín, presidente del Comité de Ética del CSIC e investigador del Instituto de Filosofía (IFS-CSIC), es doctor en filosofía y trabaja desde el Instituto de Filosofía del CSIC en diferentes ámbitos de la ética aplicada, con especial atención a la reflexión sobre las tecnologías disruptivas convergentes (nano-bio-info-cogno) y sobre la integridad en la investigación, las organizaciones y las instituciones. Ha participado en la formulación de recomendaciones y códigos éticos para la utilización de los datos y la inteligencia artificial.

Otra de las invitadas al encuentro será Ángela Ribeiro, del CAR, Investigadora Científica en el Centro de Automática y Robótica lleva más 20 años desarrollando soluciones basadas en Inteligencia Artificial y Robótica para Agricultura. Actualmente es la responsable del equipo CSIC encargado de desarrollar una flota de robots autónomos inteligentes para viñedos en el proyecto europeo FlexiGroBots y coordinadora del grupo de investigación en Percepción Artificial (GPA).

"Una agricultura respetuosa con el medioambiente requiere una gestión de precisión de un cultivo que solo es posible integrando procesos de digitalización y de automatización. La Robótica y la Inteligencia Artificial son la clave para obtener, no solo un producto de calidad con la mínima degradación medioambiental, sino también entornos de trabajo seguros y decentes, logrando con ello niveles más elevados de crecimiento económico", ha afirmado la investigadora.

PERSIGUIENDO ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ABIERTA

Cicerón aborda los cuatro objetivos europeos de autonómica estratégica abierta. Europa tiene como objetivo empoderar a las empresas y las personas en un futuro digital centrado en el ser humano, sostenible y más próspero. Con este fin, el 15 de diciembre de 2022, se firmó la Declaración Europea sobre Derechos y Principios Digitales.

Los derechos y principios digitales descritos en la declaración complementan los derechos existentes, como los arraigados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, y la legislación sobre protección de datos y privacidad. Proporcionarán un marco de referencia para los ciudadanos sobre sus derechos digitales, así como orientación para los Estados miembros de la UE y para las empresas cuando traten con nuevas tecnologías.

Además, el programa político del Decenio Digital, con metas y objetivos concretos para 2030, se puso en marcha como guía para la transformación digital de Europa. Para alcanzar las metas y objetivos digitales, la Comisión Europea acelerará y facilitará la puesta en marcha de proyectos multinacionales. Proyectos a gran escala que permitan el desarrollo de nuevas tecnologías habilitadoras, principalmente fotónica, nanomateriales y microelectrónica, claves para el futuro de la información y las comunicaciones.

PTI CIENCIA E INNOVACIÓN DIGITAL

Bajo el paraguas de estas áreas de conocimiento, el CSIC lanzó el pasado año una Plataforma Temática Interdisciplinar Extendida Ciencia e Innovación Digital (PTI+ Ciencia Digital), con el objetivo de innovar en todos los ámbitos de la ciencia digital y la gestión del ciclo de vida de los datos, desde la planificación, adquisición y el procesado hasta la publicación y preservación.

La nueva plataforma ofrece un marco de colaboración para promover iniciativas multidisciplinares que busquen soluciones a problemas concretos del sector privado y las administraciones públicas. Esta plataforma agrupa su actividad en las siguientes cuatro áreas estratégicas y dos áreas transversales: Ciencia de datos, Sensores e integración de sistemas inteligentes, Software y herramientas transversales, Seguridad digital, Ciencia abierta e Innovación