CSIF lleva a la Inspección de Trabajo el "lamentable estado" del Centro Penitenciario Sevilla I

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha anunciado que ha presentado, con fecha 21 de enero, un escrito de denuncia dirigido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, en el que se solicita "visita urgente al Centro Penitenciario Sevilla I" debido al "lamentable estado de sus instalaciones".

En una nota remitida por la organización han indicado que "hasta hace pocas fechas" no han comenzado "con carácter de urgencia" diversas actuaciones de reparación y mantenimiento en distintas unidades del Centro.

Unas intervenciones que según el sindicato, llegan "después de años de denuncias y, muy especialmente, tras la visita de nuestro Grupo de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Prisiones al centro el pasado 11 de diciembre de 2025".

Por otro lado, el sindicato ha valorado "positivamente el interés y la voluntad de resolver los problemas por parte de la Dirección de CP Sevilla I". "Pero esa voluntad no está siendo suficiente cuando las directrices que vienen marcadas por la Secretaría General olvidan a sus trabajadores cuando se trata de proteger su salud y de prevenir accidentes", ha señalado.

CSIF ha criticado al ministro de Interior por "desconfianza" en los trabajadores de prisiones. "No somos dignos de ser considerados agentes de autoridad porque no merecemos su presunción de veracidad; No merecemos horarios que faciliten la conciliación familiar con turnos que ya han funcionado, porque no se fía de algo que pidan sus empleados; Tampoco se ha fiado de lo que venimos denunciando como los problemas graves en Prevención de Riesgos Laborales de los trabajadores de sus prisiones".

En esta línea, el sindicato ha denunciado "de forma reiterada" en el Comité de Seguridad y Salud de IIPP de Sevilla y por escrito a la Dirección y a la SGIIPP, la situación de "grave deterioro" de las infraestructuras: averías constantes en las instalaciones hídricas con fugas, roturas de tuberías e inundaciones, desprendimientos de falsos techos y filtraciones generalizadas por el deficiente estado de las cubiertas, con riesgos de golpes, amputaciones, electrocución y caídas en distintas unidades (Ud. de Cumplimiento, Ud. Mixta, Ud. de Preventivos y dpto. de Comunicaciones).

CSIF Prisiones ha calificado de "insuficientes" las mejoras previstas, por ello, se va a mantener "un seguimiento continuo de las obras, de la actualización de la evaluación de riesgos y de la planificación preventiva, exigiendo que se garantice una seguridad real y efectiva para todos los trabajadores del centro".

Asimismo, el sindicato ha presentado con fecha 21 de enero 2026 un escrito de denuncia dirigido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, en el que se solicita "visita urgente al centro, requerimiento de evaluación y planificación actualizadas y, en su caso, la adopción de medidas frente a posibles riesgos graves e inminentes".