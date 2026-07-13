CSIF califica el asesinato de los dos reclusos en Sevilla como "evitable" y señala a Instituciones Penitenciarias

Imagen de los alrededores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla donde han hallado el cuerpo sin vida de dos reclusos en la madrugada de este lunes, 13 de julio. - EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado el fallecimiento de dos internos en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, hechos que, según han defendido, "podrían haberse evitado con una gestión responsable por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias".

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, CSIF "lleva años exigiendo" la creación de nuevos centros psiquiátricos penitenciarios en la zona noroeste del país, dado que la actual red asistencial solo cuenta con tres centros en todo el territorio nacional, ubicados en Sevilla, Barcelona y Alicante.

Asimismo, han reclamado la puesta en funcionamiento del anunciado centro de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), proyecto que "se dilata en el tiempo" al no contar con fecha exacta.

Además, la central ha afeado que el centro cuenta con un "déficit crónico de personal" en todas las categorías profesionales, que "imposibilita una atención individualizada y una vigilancia adecuada", así como una formación específica "insuficiente" para el alto riesgo que conlleva el trabajo en un centro de estas características.

De esta manera, CSIF ha exigido a Instituciones Penitenciarias la dotación "inmediata" de los recursos humanos y materiales necesarios, un calendario vinculante para la apertura de nuevos centros psiquiátricos penitenciarios y un plan de formación específico y obligatorio para el personal que trabaja en salud mental penitenciaria.

En contexto, un preso ha asesinado a sus dos compañeros de celda en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, donde funcionarios del centro han hallado los cuerpos a las 1,00 horas de la madrugada de este lunes, según han confirmado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias.