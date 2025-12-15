CSIF convoca una manifestación en Sevilla este martes para un nuevo convenio para el personal de seguridad privada

Responsables del área de Seguridad Privada de CSIF en Sevilla y Andalucía. - CSIF SEVILLA

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El área de Seguridad Privada de CSIF ha convocado para este martes una concentración, ante la delegación en Andalucía de la patronal Aproser (Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad), en defensa de un convenio colectivo "digno" para estos profesionales.

Según una nota remitida por el sindicato, este colectivo recoge a 27.000 profesionales en Andalucía; unos 7.000 en Sevilla y su provincia. La entidad pide "lograr resultados reales" ante la "pasividad" de los sindicatos negociadores (UGT, USO y CCOO).

Por su parte, el el responsable del área de Seguridad Privada de CSIF Sevilla, Felipe Caro, ha indicado que la situación económica de los trabajadores es insostenible y arrastra un deterioro progresivo, con recortes consolidados".

Asimismo, ha asegurado que, desde 2014, el sector "pierde aproximadamente un 20% en las pagas extras, al retirarse los pluses de transporte y vestuario". "Lo que nació como una medida transitoria por la crisis, se ha vuelto permanente", ha afirmado Caro.

"A pesar de trabajar en condiciones difíciles y turnos extenuantes, carecemos de una remuneración digna y de reconocimiento social, pese a que la seguridad privada es un servicio fundamental", ha defendido.

CSIF Seguridad Privada ha indicado que la propuesta de la patronal APROSER --un incremento del 16% en cuatro años, con subidas del 3% en 2027 y 3,5% en 2028-- "perpetúa la pérdida de capacidad económica frente al coste de la vida, por lo que es del todo insuficiente". Ante esta situación han pedido incrementos que superen la inflación, así como la restitución del 20% recortado en las pagas extras desde 2014. "Las cuentas de resultados de las empresas demuestran que hay margen; la crisis no pueden pagarla siempre los trabajadores", ha indicado.

Además, ha remarcado la necesidad de mejora las condiciones laborales de los vigilantes, "especialmente en lo relativo a su reconocimiento inmediato como Agentes de la Autoridad ante las continuas agresiones que se vienen produciendo, de manera incesante".