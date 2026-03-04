CSIF denuncia el desalojo de sindicalistas del Ayuntamiento de Sevilla tras el encierro por la limpieza escolar

Encierro de los sindicatos del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla en la Casa Consistorial. - CSIF SEVILLA

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización sindical CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado el desalojo, presuntamente ordenado por el alcalde, José Luis Sanz, de los representantes de los sindicatos del comité de empresa que habían iniciado un encierro en la Casa Consistorial. La protesta se llevaba a cabo en señal de rechazo a la aprobación prevista para este miércoles de la externalización del servicio de limpieza de los colegios de la ciudad.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, y consultado por Europa Press, CSIF ha criticado la supuesta orden del Consistorio y ha reafirmado la postura de los representantes que participaron en el encierro este miércoles, subrayando que "la limpieza no se privatiza".

El presidente del comité de empresa y representante de CCOO señaló que el encierro se realizaba "sin conocimiento y sin negociación con los entes sociales". En la misma línea, el secretario de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, afirmó que se había tomado "una decisión unilateral" y que con ello se vulneraban "los derechos fundamentales de información a la plantilla".

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, expresó su apoyo al encierro y anunció su participación en la protesta. Sánchez calificó la decisión del Gobierno municipal como "especialmente grave" por haberse adoptado "por la vía de urgencia, sin transparencia ni debate previo", y pidió que se facilite a los grupos de la oposición "el acuerdo completo y toda la documentación que lo acompaña".

IU también advirtió que teme posibles irregularidades administrativas, incluyendo informes contrarios de la Intervención municipal o que la medida supere el techo de gasto, lo que obligaría a revisar el acuerdo adoptado.

El portavoz municipal de IU destacó que "la privatización de la limpieza de los colegios públicos no solo supone un ataque al empleo público y a las condiciones laborales de las plantillas, sino también un paso más en el desmantelamiento de los servicios públicos municipales".

UN MÍNIMO DE 387 TRABAJADORES

La propuesta del Ayuntamiento contempla, "como mínimo, un total de 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato".

El Consistorio concretó que actualmente el servicio municipal dispone de 474 empleados de personal laboral propio adscrito al servicio de limpieza distribuidos en 250 edificios. De los mismos, 108 son centros educativos, mientras que los turnos de los empleados se encuentran distribuidos en jornada de mañana y tarde, excepto en el caso de los centros educativos, en los que solo resulta efectiva la jornada de tarde.

El plan de actuaciones se dividirá de forma que desde el 1 de septiembre al 30 de junio, periodo lectivo, se contemplarán 201 días de prestación, mientras que continuará en periodos no lectivos, como verano, Semana Santa y Navidad.

Con este contrato, según el Ayuntamiento, los colegios pasarán a tener un limpiador en horario de mañana, algo que, actualmente, "no sucede". Del mismo modo, el trabajo será supervisado "para su buen desarrollo por figuras de directores y supervisores". Además, se dispondrá de "informes de calidad del servicio siempre que se soliciten". Cada lote contará con un director y tres encargados con el objetivo de "velar, inspeccionar y controlar la limpieza de cada uno de los colegios".

Desde la presentación de la propuesta en enero, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reiterado en varias ocasiones que este cambio "no supone la pérdida de empleo de ningún trabajador". "Mi responsabilidad es intentar resolver un problema y he tomado una decisión para resolver un problema", afirmaba Sanz en el último pleno del Ayuntamiento.