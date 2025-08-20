CSIF denuncia dos agresiones a trabajadores, una con arma, y pide al Ayuntamiento de Sevilla que actúe como acusación

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha informado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre dos agresiones a empleados municipales ocurridas en agosto: una amenaza con arma a trabajadores del Centro de Servicios Sociales Tres Barrios-Amate y una agresión con lesiones a una empleada en su lugar de trabajo. Ante ello, la central sindical ha solicitado al Ayuntamiento que se persone como parte demandante en ambos casos.

En su informe, CSIF detalla que el 7 de agosto un hombre amenazó con un arma a profesionales del Centro de Servicios Sociales Comunitarios Tres Barrios-Amate. Posteriormente, el 12 de agosto, una trabajadora de un distrito fue agredida mientras desempeñaba sus funciones, resultando con parte de lesiones.

Al respecto, ha asegurado en una nota que dichos incidentes "no son episodios aislados, sino que se vienen repitiendo periódicamente, y que la situación no es nueva ni desconocida para de los responsables municipales". Además, ha insistido en que la central sindical "ha venido poniendo de manifiesto esta situación en sus reiteradas peticiones a Recursos Humanos y a los distintos servicios".

De hecho, CSIF Ayuntamiento de Sevilla ha subrayado que "ha exigido de forma reiterada la adopción de medidas para proteger a la plantilla, con la aprobación de un protocolo que de verdad cubra la obligación del Ayuntamiento de proteger a sus trabajadores".

La central sindical ha reclamado que se "faciliten los servicios jurídicos necesarios (propios o concertados) para asesorar y defender jurídicamente a la plantilla", toda vez que ha pedido al Consistorio que "se persone en estos casos como parte demandante, evitando significar a los empleados como víctimas identificadas".

"La Corporación debe proporcionar a sus empleados la atención psicológica necesaria en estos casos", ha reprochado la centralo sindical, al tiempo que ha incidido en que "es igualmente imprescindible que la seguridad de los centros y en la vía pública sea de forma constante". "En ningún caso se han de darse circunstancias donde los compañeros se vean solas en la atención al público", ha apostillado.

CSIF ha solicitado que se articulen "procedimientos específicos para garantizar la seguridad durante las visitas domiciliarias o la atención en el entorno", donde se garantice la "inmediatez" en la atención de la Policía Local, con "cámaras de video vigilancia en los centros de trabajo, cuyas grabaciones puedan ser utilizadas como prueba ante las denuncias". El sindicato también propone habilitar mecanismos que permitan "firmar informes de manera alternativa, sin necesidad de que los empleados se identifiquen con nombre y apellidos".

En este contexto, ha subrayado la "necesidad" de que se "reconozca la condición de Agente de la Autoridad a los trabajadores que ejercen sus funciones con menores en riesgo", como establece el artículo 41 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Además, ha exigido "la modificación de la valoración de los puestos de trabajo, para que les sea reconocida la peligrosidad en el desempeño de sus funciones, tanto del personal de atención directa, como, en especial, del que trabaja con menores en riesgo".

La central sindical ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla que "se emitan peticiones de órdenes de alejamiento de los agresores hacia los servicios y personal afectado". Además, propone que, como "criterio general de actuación", en caso de agresión por parte de un usuario, se protocolice que dicha persona "no vuelva a ser atendida en el servicio donde se produjo la agresión por un plazo mínimo de seis meses", siendo atendida "con cita previa en otra instalación de la ciudad". Durante ese periodo, añade el sindicato, los usuarios implicados deberán hacer "uso obligatorio de los registros electrónicos".