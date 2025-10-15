CSIF exige medidas por exposición al gas radón en centros de trabajo de la Administración General en Sevilla

Archivo - Un grupo de personas sostienen una pancarta durante una concentración de CSIF como imagen de recurso. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La responsable de CSIF en el sector de Administración General del Estado (AGE) en la provincia de Sevilla, Esther Fernández, ha anunciado el registro de diferentes escritos en los que la Central Sindical requiere información y actuaciones preventivas a la Administración General del Estado, respecto a diferentes centros de trabajo, en la provincia de Sevilla, que puedan verse afectados por la presencia de gas Radón en su interior.

Concretamente, CSIF se ha dirigido a la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Sevilla, así como a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, respecto a su centros de atención en Cazalla de la Sierra y Lora del Río, y a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), relativo a sus oficinas en Lora del Río, Constantina y Cantillana, informa el sindicato en una nota de prensa.

La responsable sindical señala que la normativa vigente obliga a las administraciones y a las empresas a medir y controlar los niveles de radón en los lugares de trabajo, estableciendo un nivel máximo de referencia de 300Bg/m3 como promedio anual. CSIF recuerda que esta sustancia es un gas radiactivo natural, que se filtra desde el subsuelo, y puede acumularse en espacios cerrados, especialmente en sótanos y plantas bajas.

En este sentido, la exposición prolongada a niveles elevados de radón está directamente relacionada con un mayor riesgo de cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias, motivo por el que está considerado como un grave problema de salud laboral y pública.