CSIF y Podemos reaccionan a la aprobación "urgente" del nuevo plan de limpieza de colegios de Sevilla: Va a ser un caos"

Imagen de participantes en la acampada convocada por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla en protesta contra la privatización del servicio. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla y la líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, han reaccionado en la tarde de este martes, 3 de marzo, al anuncio por parte del Consistorio de la celebración prevista para este miércoles de una Junta de Gobierno local "extraordinaria y urgente" que contempla la aprobación de un nuevo contrato de Plan Colegios Limpios, que posteriormente saldrá a licitación. Ambos han coincidido en señalar su rechazo a la aprobación del mismo, que conllevará, aseguran, una "privatización" que "afectará negativamente" al servicio y a los trabajadores.

"Es una huida hacia adelante de un alcalde que se ha quedado solo en su decisión, porque es negligente y económicamente insostenible. Tiene a toda la comunidad educativa en contra, en general a toda la sociedad civil, y a la plantilla municipal manifestándose en las calles porque José Luis Sanz se niega a escucharles", ha enmarcado Hornillo en un audio remitido a medios de comunicación.

Al hilo, ha comentado que, asegura, la decisión "va a tener consecuencias para el buen funcionamiento de los colegios de Sevilla y, en general, para todos los servicios públicos municipales. Por eso, le pedimos que rectifique para evitar el caos que se avecina".

Por su parte, el secretario de CSIF Ayuntamiento Sevilla, Rafael Román, ha señalado sorprendido la "urgencia" de la convocatoria. "Nosotros seguimos en la misma línea de opinión. El alcalde creó el conflicto, el alcalde pidió una propuesta para la parte sindical, el alcalde nunca respondió esa propuesta, simplemente hizo un anuncio de privatización y, aunque dice en prensa que se sentará, hasta el momento esta es la realidad", ha aseverado.

De hecho, a su juicio, el anuncio responde a un movimiento "hacia delante" por parte del Gobierno local hacia la "privatización". "Por eso, no es extraño que se pueda publicar en una plataforma con garantías de que cualquier empresa pueda optar a ello, mientras hay informes de Hacienda claros que dicen que supera el nivel de gasto para el ejercicio 2027/2028", ha enfatizado Román. "¿Qué empresa en su sano juicio va a afrontar un expediente de este tipo, garantizando solo el cobro hasta 2026?", ha concluido.

Según ha concretado el Consistorio, la aprobación de un nuevo contrato de Plan Colegios Limpios contempla, "como mínimo, un total de 387 trabajadores en periodo lectivo, distribuidos en distintos lotes y turnos de mañana y tarde, además de personal especialista, encargados y directores de contrato".