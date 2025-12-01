CSIF registra una demanda para "paralizar" el plan de emergencias mientras el Ayuntamiento de Sevilla analiza las bajas

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha anunciado este lunes el registro ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla de una demanda "por vulneración de derechos fundamentales" con la activación por parte del Ayuntamiento del Plan de Emergencias Nivel 1 desde este viernes. Por otro lado, el alcalde, José Luis Sanz, ha señalado que está analizando las bajas médicas de los agentes de este fin de semana.

Según una nota remitida por el sindicato, la demanda solicita como medida cautelar "paralizar" el decreto de emergencias. Asimismo, han indicado que estudian "denunciar penalmente al alcalde" ante lo que consideran "un fraude de ley, e incluso prevaricación".

El anuncio llega después de un fin de semana en el que durante la mañana del domingo solo 46 de los 139 agentes de la Policía Local citados para el turno de mañana se incorporaron. Situación similar al sábado en el que 77 del turno de mañana y 38 del de noche no se presentaron.

En este sentido, Sanz ha indicado que hay varias reuniones previstas este lunes para estudiar "algún tipo de actuación judicial, aparte del expediente disciplinario" para aquellos agentes que "no tengan bien justificadas las bajas". "Se están estudiando todas las bajas, las que estén bien justificadas no tienen problema, y las que no estén bien justificadas, se iniciará un expediente disciplinario", ha afirmado.

Sobre los eventos del fin de semana, el alcalde ha agradecido "la sensatez y la templanza" de los ciudadanos aunque ha indicado "algunos problemas". Por ello, ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad". "Hago un llamamiento a la responsabilidad, a la profesionalidad y a la vocación de servicio público que tiene que tener la plantilla de la Policía Local de Sevilla, para que en todas esas concentraciones que quedan todavía en Navidad, los sevillanos estén lo más seguros posible", ha asegurado Sanz.

Por su parte, el responsable sindical de CSIF, Santiago Raposo, han indicado que este fin de semana se han vuelto a celebrar eventos "sin ningún tipo de protección policial". Asimismo, ha pedido "la opinión" de la Subdelegación del Gobierno por "avalar también la declaración de la fase 1 de emergencia".

En relación al fin de semana, el sindicato ha lamentado la imagen del subdirector del Distrito Triana regulando el tráfico con un peto de la delegación de movilidad en la tarde del 29 de noviembre. Este hecho, según CSIF, supone "un uso fraudulento de una prenda de trabajo de la delegación de Movilidad". "Esta persona ha podido provocar un grave accidente, ya que no tiene ninguna formación ni capacitación para hacerlo", ha afirmado.

CSIF ha solicitado la apertura de una investigación que podría derivar en la "instrucción de diligencias penales, en base al artículo 402 bis del Código Penal, por el uso público de uniformes oficiales sin autorización".

En paralelo, el sindicato se ha mostrado "abierto al diálogo" con el Consistorio. Al respecto, Sanz ha indicado que "sería complicado" rescatar el Plan de Navidad rechazado en el Pleno. "Tienen que ser los sindicatos los que le expliquen a sus afiliados por qué estamos así", ha señalado el alcalde.

Asimismo, el primer edil ha indicado que los sindicato plantearon un plan "por encima" del tope de las horas legales de productividad. Según Sanz, "hay que esperar" al 1 de enero para un nuevo tope. En esta línea, Raposo ha señalado al alcalde como el "responsable de llegar a ese tope". "No llegamos a los 1.000 efectivos y no es culpa de los policías locales que el alcalde haya tirado la casa por la ventana a lo largo del año", ha afirmado.