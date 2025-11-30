Ayuntamiento baraja expedientar a policías que no justifiquen su baja al ausentarse este domingo 2/3 de agentes

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1. A 28 de noviembre de 2025 en Sevilla. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla han indicado que tan solo 46 de los 139 agentes de la Policía Local citados para el turno de mañana se han incorporado, tan solo tres días después de que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, anunciara la activación del Plan de Emergencias Nivel 1 para afrontar los eventos de la ciudad durante las fechas navideñas.

En declaraciones a Europa Press, fuentes del Consistorio local han confirmado que tampoco asistieron más de la mitad de los efectivos en el turno de noche de la jornada del pasado sábado, en concreto, no asistieron 38 de los 72 nombrados. Igualmente, han agregado que "hay que esperar el plazo que tienen para presentar las bajas médicas correspondientes", y han explicado que "si no las presentan, se abrirán expedientes".

En contexto, la Administración local también señaló que hasta 77 agentes de la Policía Local no se incorporaron al turno matinal correspondiente al turno de mañana del sábado, encadenándose varios turnos consecutivos con ausencias de dotaciones de la Policía Local desde que Sanz anunciara el Plan de Emergencias Nivel 1.

En relación a las ausencias del sábado, CSIF Sevilla ha concretado que la orden del Cuerpo "solo se publica y hay visibilidad en ordenadores del propio Ayuntamiento de Sevilla", lo que provocaría que los policías en descanso o vacaciones no tendrían acceso a dicha orden y siendo "totalmente imposible" que se enteren de los turnos a los que tienen que ir a trabajar.

Asimismo, el pasado miércoles, 26 de noviembre, un grupo de agentes de la Policía Local han sido desalojados del Pleno del Ayuntamiento este miércoles tras realizar una protesta en el interior del Salón de Plenos por la "gestión" del Gobierno municipal. Además, algunos asistentes como invitados a la sesión levantaron pancartas tras la votación del Plan de Navidad para la Policía Local, que ha sido rechazado por los grupos de la oposición.