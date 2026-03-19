CSIF señala la aparición de pintadas contra el personal sanitario del consultorio de Bollullos (Sevilla)

Pintadas aparecidas en el consultorio de Bollullos de la Mitación (Sevilla) - CSIF SEVILLA

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El sindicato CSIF ha señalado este jueves la aparición de unas pintadas contra el personal sanitario del consultorio de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Según ha indicado la entidad en redes sociales, las pintadas han sido retiradas y se han denunciado los hechos a la Guardia Civil. Asimismo han indicado que hace dos meses se produjeron unas pintadas similares en el centro.

La delegada de CSIF Sanidad Sevilla en Distrito Aljarafe, Alejandra Gómez, ha indicado que las pintadas se suman a un incidente este jueves cuando "una persona ha accedido al centro de salud junto antes de su apertura, con los profesionales ya en su interior, profiriendo insultos y amenazas graves contra el personal, señalando directamente a una profesional de enfermería por su disconformidad con la atención prestada a un familiar el día anterior que fue derivada al hospital".

"Los profesionales sienten que están desarrollando su labor en un entorno de inseguridad lo que resulta absolutamente incompatible con la atención sanitaria de calidad y con el derecho básico de integridad física y moral en el trabajo", ha señalado Gómez.

Ante esta situación, CSIF ha pedido la adopción "urgente" de medidas que "garanticen la seguridad de los trabajadores así como un llamamiento a la ciudadanía para mantener el respeto hacia los profesionales sanitarios que continúan desempeñando su labor en circunstancias especialmente complejas".