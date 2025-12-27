CSIF señala que "no se cubren las suficientes vacantes" de la plantilla municipal de Sevilla, en especial en colegios

Suciedad denunciada públicamente por padres en el colegio Jacarandá de Sevilla. - AMPA CARACOL DEL COLEGIO JACARANDÁ DE SEVILLA

SEVILLA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha lamentado el número de vacantes de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Sevilla. Han denunciado que debido a esta gestión "hay muchos servicios que están cojos o que incluso no se están prestando".

Los presupuestos para 2026 aprobados esta semana reflejan 1.319 vacantes de toda la plantilla municipal sobre un total de 5.653. De estas vacantes, 1.069 están disponibles. Estas cifras suponen un aumento de 6 vacantes, aunque la plantilla ha subido en 100 plazas.

El secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, ha puesto de ejemplo "la falta de dotación" de la policía en eventos o "el cierre de bibliotecas" en algunos turnos.

Pero, especialmente ha puesto el foco en la situación de la Unidad de Limpieza y Porterías del Ayuntamiento. Ha señalado que hay un número "insuficiente" de efectivos en los puestos de limpiadores, que realizan su prestación de servicios, tanto en los Centros Educativos de Infantil, Primaria y Adultos, como en los distintos Edificios Municipales.

Román ha indicado que el Consistorio "está recurriendo a externalizaciones mal diseñadas y sin control de ejecución". "Estamos invirtiendo dineros en servicios para los que tenemos plantilla diseñada, que al no cubrir, hay que contratar fuera", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que hay 174 puestos que se encuentran vacantes, de las cuales, 44 pertenecen a la limpieza del turno de mañana y 130 en el turno de tarde. Estas cifras suponen unas vacantes del 27,36% de la totalidad de la dotación.

"Hay 109 centros, entre centros de primaria y algún centro de adultos, y eso requiere una dotación de plantilla que en estos momentos no se está cubriendo. Además, de manera crónica no se está cubriendo", ha señalado.

Sobre los colegios, Román ha asegurado que la situación está afectando especialmente a los barrios más vulnerables como el Polígono Norte y Polígono Sur. En este sentido señalan cifras como 13 vacantes en el turno de tarde en la zona sur y 22 en el distrito Macarena.

Ante esto, CSIF ha indicado que ha solicitado una mesa con el Ayuntamiento "sin respuesta". Piden cubrir al menos el 80% de vacantes, cubrir todas las vacantes no disponibles, establecer permanencias en los puestos de limpieza de al menos dos años, sustituir todas las bajas por IT de manera inmediata y cubrir las jubilaciones al día siguiente de producirse.

El Ayuntamiento de Sevilla anunciaba entre sus enmiendas al presupuesto para el próximo año un aumento de 1.570.000 euros para el contrato de limpieza de los centros educativos. De esta forma, la partida tiene un valor total de 4.720.000 euros.

Este anuncio llegaba tras las quejas de varios centros educativos de la ciudad como el CEIP Jacarandá y el Maestro José Fuentes sobre "deficiencias" en el servicio de limpieza ante la "falta de efectivos" del personal encargado. El alcalde, José Luis Sanz, aseguró en una rueda de prensa que se "estaba trabajando" para solucionar dichos problemas.

Sobre el resto del personal, las cuentas municipales recogen un aumento en el personal de la Policía Local. En total se incorporan 57 nuevos agentes y se aumenta la previsión de personal hasta los 1.409. El gasto de personal de toda la Corporación Municipal asciende a 365.331.028,91 euros.