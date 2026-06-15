CSIF Sevilla acusa a un responsable municipal de intervenir "sin competencia" en dispositivos de la Policía Local

Archivo - Policía Local de Sevilla en imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha advertido este lunes, 15 de mayo, de que un responsable del Ayuntamiento habría ordenado modificar un dispositivo policial "sin tener competencia para ello", al contactar, según el sindicato, con un mando para retirar a una patrulla de su puesto y destinarla a una procesión que carecía de efectivos asignados.

Según ha referido CSIF en una nota de prensa, el coordinador de general de Emergencias, Seguridad y Eventos habría contactado con el subdirector encargado para "quitar a una pareja de policía" del puesto en el que se encontraba y "mandarla a una procesión que no disponía de efectivos policiales".

El delegado de CSIF Policía Local Sevilla, Santiago Raposo, ha referido que el coordinador "se dedica a dar órdenes a mandos intermedios y a montar dispositivos", cuestiones que según el sindicato no serían de su competencia.

"Es un cargo político, y se tiene que dirigir al coordinador de servicio de Policía Local, al mando superior que esté ese día trabajando. Es dicho mando superior el que tiene que dar las órdenes a los mandos intermedios", ha apostillado al respecto.