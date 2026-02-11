Cuánto cuesta quedarse en Sevilla para la final de la Copa del Rey: hasta 1.100 euros por noche en un hotel de lujo

Archivo - Una familia de aficionados del Real Club Mallorca pide a un aficionado del Athletic Club que les haga una fotografía en el entorno de la Catedral, en la Final de Copa de 2024. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La final de la Copa del Rey, que se celebrará el fin de semana del 18 y 19 de abril en Sevilla --sin que se haya hecho oficial aún el día y la hora del partido por parte de la Federación Española de Fútbol--, atraerá a decenas de miles de aficionados a la capital andaluza para presenciar ese evento deportivo, que enfrentará al FC Barcelona o Atlético de Madrid con el vencedor de la primera de las semifinales, que se disputa precisamente este miércoles, esto es Athletic Club o Real Sociedad. La alta demanda que se prevé para esa fecha, dado que son cuatro equipos que movilizan en masa a sus aficionados, provoca que en estos momentos se oferten precios por noche que pueden rozar los 1.100 euros por habitación.

Por norma general, el precio se suele encarecer hasta un 100% con respecto a la tarifa ofertada el fin de semana anterior. La habitación más cara en estos momentos se localiza en un hotel que abrió recientemente sus puertas, de cinco estrellas gran lujo (GL), en pleno centro de Sevilla, con un coste para dos personas y dos noches de 2.160 euros, según los datos consultados por Europa Press en una de las plataformas especializadas del sector, con más de 100 millones de usuarios activos y que opera en más de 200 países.

También en la zona norte del casco antiguo de Sevilla, en la calle Amor de Dios, el importe para esas mismas fechas y condiciones está fijado en 1.976 euros; le sigue otro hotel, con esa misma categoría, del barrio del Arenal con 1.815 euros la habitación doble y un total de dos noches.

Hoteles consultados con disponibilidad tanto el fin de semana en cuestión como el anterior llegan a experimentar subidas en el precio que oscilan entre el 96% y el 103%. Son los casos de un hotel de cuatro estrellas en las proximidades de Santa Justa, donde el importe varía de los 560 euros a los 1.117 euros; el ya citado del Arenal, cerca por tanto de la Catedral, que la semana anterior a la Final de Copa oferta la misma habitación por 924 euros, o un hotel en Los Remedios, de cuatro estrellas, que pasa de los 378 euros a los 730 euros, en función de si se reserva el 10 o el 17 de abril, entre otros muchos.

En el otro lado de la balanza, una de las opciones más económicas disponibles para ese fin de semana deportivo podría ser un hotel situado en el casco antiguo, en el entorno de Santa Catalina, de tres estrellas, con un precio cercano a los 290 euros por noche para una habitación doble. No obstante, en esta categoría se pueden encontrar tarifas que superan los 540 euros por habitación y noche.

En cuanto a los apartamentos turísticos, el rango de precio es aún mayor, puesto que hay estudios que ofertan alojamiento para dos personas a un precio de 673 euros las dos noches y otros apartamentos que tienen fijada una tarifa 2.994 euros: es el caso de un establecimiento de esta naturaleza en la céntrica calle Tomás de Ibarra, próximo a la Catedral.

De menor categoría, dos estrellas, los hay que van desde los 562 euros si se opta por dos noches --viernes y sábado-- a los 855 euros, también dos noches y pese a estar ubicado relativamente cerca del aeropuerto.

En localidades cercanas, los precios rondan de media los 250 euros por noche en hoteles de Bormujos y Alcalá; llegan a los 275 euros en Valencina y Benacazón y alcanzan los 300 euros en Sanlúcar la Mayor.