Cuarteto Mosaiques y María Hinojosa inauguran este viernes la 35ª edición del Festival de Música Antigua de Sevilla

Del 2 de marzo al 4 de abril el FeMÀS ofrecerá 22 conciertos marcados por la música escénica y en homenaje a Murillo

SEVILLA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge desde este viernes la 35ª edición del Festival de Música Antigua de Sevilla, FeMÀS, decano nacional en su especialidad, bajo el lema 'En homenaje a Murillo'. FeMÀS quiere celebrar su 35ª edición con la programación más barroca y espectacular, dedicada en especial a la música escénica y a dos de los artistas más universales y populares de esa época, Georg Friedrich Händel y Bartolomé Esteban Murillo.

El festival hispalense busca el acercamiento de la música histórica al público de la ciudad llevando la interpretación musical a entornos patrimoniales de la mano de primeras figuras de prestigio internacional. Esta particularidad hace de la cita sevillana una experiencia melómana especial e irrepetible y un evento consolidado como el mejor festival de músicas históricas de España, así reconocido por dos veces en los últimos años por los premios GEMA (Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua).

En un comunicado se destaca que el FeMÀS luce en su 35ª edición la excelencia de una programación amplia y diversificada que da muestras de su solidez y prestigio, un evento a la altura de Sevilla, ciudad reconocida mundialmente por la Unesco como ciudad de la música.

Una de las grandes citas de FeMÀS 2018 será su concierto de inauguración este viernes 2 de marzo a las 20,30 horas en el Espacio Turina. El Cuarteto Mosaiques, el más destacado conjunto que toca con instrumentos originales a día de hoy, junto a la soprano María Hinojosa, uno de los talentos líricos más destacados de los últimos años, interpretarán el programa 'Stabat Mater' integrado por obras de Haydn y Boccherini.

También en el Espacio Turina el sábado 3 de marzo el público de FeMÀS podrá asistir al concierto del ensemble Música Boscareccia, el primero del programa que coproduce este año el Centro Nacional de Difusión Musical. Andoni Mercero dirige a este ensemble especializado en la interpretación del repertorio vocal camerístico de los siglos XVII y XVIII que toma a la soprano Alicia Amo como solista para interpretar el programa 'Sognando son felice', con música de Domenico Scarlatti y Francesco Corselli.

El festival colaborará este año por tercera vez consecutiva con la beca de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, destinada a la educación y promoción de jóvenes músicos historicistas, cuya ganadora ha resultado la clavecinista Irene González Roldán. El domingo 4 de marzo a las 13,00 horas en Espacio Turina se podrá escucharla en el programa 'El clave elocuente. Conversaciones con Rameau y los Bach' que ofrecerá su recital junto al violín de Leo Rossi y la viola de gamba de Irene Gómez.

Como ha ocurrido en ediciones anteriores, el FeMÀS hace conversar a la música antigua con otras disciplinas artísticas. Así el 4 de marzo, a las 20,30 horas en el Espacio Turina Carlos Mena & Disfonik Orchestra ofrecerán el programa 'Under the Shadow'. La música que propone The Disfonik Orchestra parte de un encuentro íntimo entre la música clásica y el jazz. ?Las bellas piezas de su repertorio clásico han sido cuidadosamente seleccionadas, arregladas con delicadeza y expuestas por la distinguida voz clásica de contratenor Carlos Mena, cantante lírico excepcional, cuyo talento es reconocido en todo el mundo.

El 7 de marzo el festival se traslada al Antiquarium de Sevilla para una cita diseñada para público infantil. 'Perdida en el Bosco' es la tercera producción de la Compañía hispano-canadiense Claroscvro. Pensada para un público de seis años en adelante, la pieza usa los títeres, las máscaras y la música medieval para narrar una historia de superación, retos personales, valor e inteligencia.

Así el jazz y el teatro pondrán el contrapunto transversal e innovador en un festival que mira hacia atrás sin dejar nunca de mirar hacia el futuro, que sigue visitando las mejores músicas de nuestra historia al tiempo que amplía sus itinerarios por el mundo de hoy y el de mañana.

Ya el jueves 8 de marzo a las 21,00 horas FeMÀS ofrece su primera cita en la S. I. Catedral de Sevilla, el concierto de La Danserye & Capella Prolationum que coproducido por el Centro Nacional de Difusión Musical, ofrecen el programa 'Carlos V. La música imperial'. Se combina así la interpretación de la música de calidad con el máximo rigor histórico de La Danserye; con el conjunto vocal Capella Prolationum que pretende recrear las capillas musicales existentes desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVII, centrándose sobre todo en el Renacimiento.

MÁS FEMÀS EN SUS ACTIVIDADES PARALELAS

Como cada año, FeMÀS incorpora a su programación un ciclo de conferencias coordinado por José Mendoza Ponce, profesor del Departamento de Educación Artística de la Facultad de Ciencias de la Educación.

El hilo argumental de FeMÀS 2018 será glosado este primer fin de semana por las presencias del prestigio intelectual de Enrique Valdivieso, que hablará sobre la 'Música y pintura en el Barroco sevillano' (2 de marzo) y Álvaro Torrente que disertará sobre 'Los tonos humanos y la cantata en la música española del siglo XVII' (3 de marzo). Ambas conferencias se ofrecen en la Sala Juan de Mairena del Espacio Turina, a las 18,45 horas.

ENRIQUE VALDIVIESO y ÁLVARO TORRENTE

Catedrático emérito de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla, está especializado en historia de la pintura europea y española. Ha participado en numerosas exposiciones de pintura, siendo la más importante la dedicada a Murillo en Madrid y Londres (1982). Fue Comisario de las exposiciones dedicadas a Valdés Leal en Sevilla y Madrid (1991), Zurbarán en Sevilla (1998) y Juan de Roelas, igualmente en Sevilla (2008). Hasta la actualidad lleva publicados unos 125 artículos en revistas especializadas de Historia del Arte.

Álvaro Torrente es profesor titular de Historia de la Música en la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Licenciado en Musicología por la Universidad de Salamanca y doctor por la Universidad de Cambridge, ha sido Honorary Research Fellow del Royal Holloway College, University of London (1998-2004) y profesor visitante en New York University (1999) y de Yale University (2009-2010); en 2008 recibió el premio Robert Stevenson de la American Musicological Society y en 2017 el Premio de Transferencia del Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en la música vocal española e italiana de los siglos XVII y XVIII, como ópera, zarzuela y villancico religioso. Desde 2009 es presidente de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester.