Cuatro empresas optan a ejecutar la segunda fase del 'Plan de Asfaltado' de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

Los servicios del Plan de Asfaltado de Mairena del Aljarafe (Sevilla) actúan en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Cuatro empresas han presentado sus ofertas para ejecutar la segunda fase del 'Plan de Asfaltado' del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) de manera que, una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas, el Consistorio continuará la tramitación administrativa para adjudicar un contrato dotado con un presupuesto de un millón de euros, impuestos incluidos.

Según ha precisado el Gobierno municipal en una nota, el proyecto plantea actuaciones en la calle Nicaragua, la rotonda de PISA, la calle Ávila, la calle Valle Colorado, la avenida de Europa, la calle de la Danza, la avenida Mariana Pineda, la avenida de Las Américas y la avenida de los Descubrimientos.

Asimismo, el pliego ha incorporado varias mejoras que las empresas licitadoras podrán ofrecer para obtener una mayor puntuación, entre ellas la renovación del callejón entre Trascorrales y la calle de la Música, las calles Aurora Boreal, Simún, Ciruela, Virgen de la Salud, Santa Ana, Zurraque y Esmeralda, así como la instalación de 20 resaltos viales en distintas zonas urbanas.

En este sentido, las obras actuarán sobre la totalidad del trazado de algunas calles y sobre distintos tramos de otras, según las necesidades detectadas por los servicios técnicos municipales. Tras la valoración de las ofertas presentadas, el Ayuntamiento adjudicará el contrato a la empresa que obtenga "la mayor puntuación conforme a los criterios establecidos en el pliego".

Por último, el Ayuntamiento ha añadido que el 'Plan de Asfaltado' continuará más allá de la segunda fase, dado que ya prevé una tercera y sucesivas actuaciones para renovar progresivamente las calles y avenidas del municipio "hasta poner al día el estado de las calzadas de Mairena del Aljarafe".