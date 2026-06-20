Cuatro sevillanos participan en Estocolmo en el Campeonato Mundial Hyrox 2026

Archivo - 25 July 2020, England, London: Gym members exercise at Blitz CrossFit as indoor gyms, swimming pools and sports facilities can reopen as part of the latest easing of coronavirus lockdown measures in England. Photo: John Walton/PA Wire/dpa - John Walton/PA Wire/dpa - Archivo

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cuatro deportistas sevillanos de Training For Gold participan este fin de semana en el Campeonato Mundial HYROX 2026 en Estocolmo, la cita internacional más importante del deporte híbrido. Competiran Manuel Halcón con Matilde Luque, en Mixed Doubles, y Julio Paneque con Alejandro Rojas-Marcos, en Doubles.

Estos atletas han logrado clasificarse a lo largo del año para este Mundial entre los mejores deportistas del mundo en esta especialidad, que combina carrera a pie con diferentes estaciones de fuerza y resistencia. En este Mundial participan unos cinco mil atletas de todo el mundo, seleccionados cada temporada en las pruebas clasificatorias con el objetivo de alcanzar una plaza para este campeonato final, según se detalla en un comunicado.

La participación de estos cuatro sevillanos procedentes de Training For Gold demuestra la relevancia y el reconocimiento al trabajo que desde Sevilla se aporta al deporte híbrido. Manuel Halcón destaca que la metodología inspirada en el entrenamiento de alto rendimiento ayuda a mejorar la condición física de las personas a cualquier edad, a recuperar lesiones y a alcanzar altos objetivos deportivos.

Todos los participantes ya poseen títulos deportivos anteriores. Es el caso de Manuel Halcón, de 42 años, director de TFG, que ha sido Campeón de España de Natación Máster; Matilde Luque, de 41 años, Campeona de España de Piragüismo. Y Julio Paneque y Alejandro Rojas-Marcos, de 60 y 85 años respectivamente, ambos, subcampeones del Mundo de Hyrox 2025 en la modalidad de mayor edad.