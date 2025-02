Cultura africana en Sevilla y gesto por Mamouth Bakhoum con la nueva edición del encuentro "Back to the Roots"

Cartel del encuentro "Back to the Roots"

Cartel del encuentro "Back to the Roots" - ASOCIACIÓN SENEGALESA DE SEVILLA

Contará con un pasacalles por el centro mientras el Cicus acogerá conciertos, cine, exposiciones y degustaciones gastronómicas

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge desde el jueves al sábado una nueva edición del encuentro "Back to the Roots", impulsado por el cantante senegalés Birane Wane, del grupo One Pac & Fellows y líder en España del movimiento social "Y'en a marre" de Senegal; al objeto de "celebrar la cultura africana", estrechar lazos y poner en valor la creatividad, propuestas e iniciativas de personas africanas y afrodescendientes en la sociedad sevillana y andaluza.

Con motivo de la celebración del evento, Birane Wane ha explicado a Europa Press que "Back to the Roots" es un encuentro cultural que se celebra en febrero en Sevilla y en junio en Senegal, su país natal; planteando "una vuelta a las raíces en todos los sentidos, el espiritual o el físico, considerando que África es la tierra madre, donde empezó todo", en alusión al surgimiento de la humanidad.

Se trata, así, de un encuentro cuya oferta se traduce en pasacalles, conciertos, actividades de baile o de percusión, coloquios, expositores, artesanía, gastronomía o cine de la mano del Festival de Cine Africano de Tarifa (Cádiz), para reflejar lo que la comunidad africana "aporta en positivo a la cultura de Sevilla", según ha destacado.

PASACALLES INICIAL POR EL CENTRO

Así, las actividades empiezan el jueves 20 de febrero a las 19,00 horas, con un pasacalles que partirá del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), en la calle Madre de Dios, para recorrer el casco histórico hasta la Alameda de Hércules; mientras el viernes a las 18,00 horas se celebrará un acto de presentación del evento en el Cicus; y a las 19,00 horas habrá una degustación inicial de gastronomía senegalesa.

A esa hora comenzará además la presentación de la exposición "Memoria negra. Retratos de figuras afro de la historia de España; y a las 20,30 horas se celebrará un espectáculo de danza afro contemporánea, dirigido por el artista franco-senegalés Baye Sangul y la española Elena Fernández Maceda; y finalmente una performance de música y danza animada por el grupo Belefeté, en colaboración con la Asociación Senegalesa de Sevilla.

Ya el sábado, el Cicus acogerá el grueso de las actividades del encuentro, con una amplia programación que incluye una mesa redonda sobre el "el arte como motor de cambio social y político en Senegal", talleres infantiles de música, nueva degustación de gastronomía tradicional senegalesa, la proyección del documental "Back to the Roots", de Shirley Millo y Gadi Cimand; un desfile de trajes artesanales de paísees africanos y los conciertos de la artista senegalesa Kya Loum y del grupo de One Pac & Fellows, a partir de las 20,30 horas.

"JUSTICIA" PARA MAMOUTH BAKHOUM

El evento contará además, como precisa Birane Wane, con un cartel en demanda de "justicia" por la muerte de Mamouth Bakhoum, vendedor ambulante callejero de 43 años de edad y natural de Senegal, fallecido ahogado tras saltar al río Guadalquivir cuando trataba de huir de unos agentes de la Policía Local hispalense.

Porque como indica el organizador de este evento, "las vidas negras importan" y casos como el saldado con la muerte de Mamouth Bakhoum "no pueden volver a pasar".