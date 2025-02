El cupón de la ONCE deja medio millón de euros en Plaza de Armas (Sevilla)

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la ONCE de este miércoles ha dejado, su mayor fortuna, medio millón de euros en la estación de autobuses de Plaza de Armas en Sevilla. Fue Julián Trabado quien vendió el cupón con la serie agraciada con esta cantidad a través del TPV.

Según ha informado la ONCE en una nota de prensa, al tratarse de una zona de tránsito de pasajeros y usuarios de la estación, Trabado no sabe quién ha podido ser el afortunado o afortunada. Se trata del único cupón premiado de este sorteo, de los 50 que integran la serie, que vendió Julián, y ha resultado el del mayor premio que ofrece la ONCE de lunes a jueves.

Julián Trabado es vendedor de la ONCE desde 2013 y este viernes ha reaccionado con gran entusiasmo cuando ha sabido que había dado el premio, "lo pienso todos los días, con esa ilusión vengo. Estoy más ilusionado que al que le ha tocado me parece". "Todo el mundo me dice que a ver cuándo doy un premio y gracias a Dios lo he dado", ha añadido.

El sorteo del 6 de febrero estaba dedicado a la Feria del Embutido de Requena (Valencia) y ha dejado el resto de sus premios en Canarias.