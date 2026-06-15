Los cursos de verano de la UPO arrancan en Carmona (Sevilla) con un encuentro sobre los retos del sistema universitario

El rector de la UPO, Francisco Oliva, junto al presidente de la diputación de Sevilla, Javier Fernández, y el alcalde de Carmona (Sevilla), Juan Ávila, en el acto inaugural de los cursos estivales de la UPO. A 15 de junio de 2026. - Joaquín Corchero - Europa Press

CARMONA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha celebrado este lunes la apertura de la vigésima cuarta edición de sus cursos de verano en la de sede Carmona-Rectora Rosario Valpuesta. La programación, que se desarrollará hasta el próximo 29 de julio, cuenta con un total de 49 cursos y talleres centrados en los principales desafíos sociales, culturales, científicos y tecnológicos de la actualidad. La primera jornada de esta edición, que ha tratado los desafíos del sistema universitario andaluz, ha contado con la presencia de los responsables institucionales de las Universidades Públicas andaluzas.

El acto ha sido presidido por el rector de la UPO, Francisco Oliva Blázquez, en compañía de Juan Ávila Gutiérrez, alcalde del Ayuntamiento de Carmona; Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla; Francisco García Pascual, secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; Antonio Posadas Chinchilla, secretario general de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía; Iván Pestaña Ruiz, presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide y Laura López de la Cruz, vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones de la UPO.

La inauguración de la XXIV edición ha tenido lugar dentro de la primera jornada de los cursos estivales, en el taller 'Andalucía universitaria: gobernanza, innovación y futuro'. I Encuentro de rectores y presidentes de Consejos Sociales de Andalucía, una iniciativa concebida como espacio de análisis y reflexión sobre los retos estratégicos que afronta el sistema universitario andaluz.

Durante la presentación de la nueva edición de los cursos estivales, los participantes han destacado el papel de las universidades públicas como motor de generación de conocimiento, innovación y progreso social, así como la necesidad de fortalecer los espacios de colaboración entre las instituciones académicas y los Consejos Sociales, nexo de unión de las instituciones académicas con la Sociedad. El encuentro también ha tenido en el recuerdo al que fuera consejero de Universidad, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, recientemente fallecido.

El rector de la UPO ha reseñado la longevidad de los encuentros, debido a que "implica mucho trabajo, pero también han demostrado su éxito". "Son 24 años formando y transfiriendo conocimiento haciendo algo tan importante como organizar debates libres, complejos y críticos", ha añadido Oliva. Esta edición, según el rector, también es muy especial. La primera jornada incorpora de manera inédita el I encuentro entre los principales responsables directivos y los Consejos Sociales del ámbito universitario.

"Llama la atención que no nos hemos parado a debatir sobre nosotros mismos y los problemas actuales y de futuro que tenemos", ha declarado Oliva. "Las universidades tenemos que adaptarnos a nuevas realidades para no perder el destino. Debemos intercambiar puntos de vista entre los Consejos Sociales y los rectores desde los puntos de vista que coincidimos, una universidad pública fuerte y capaz de ser un ascensor social", ha afirmado. Oliva ha insistido en la necesidad de captar y retener el talento universitario.

El alcalde de Carmona ha destacado el papel del municipio como "ciudad universitaria" y ha señalado la importancia de estos cursos para tratar aspectos como la ética periodística, la salud mental o las innovaciones en turismo. En esta línea, Ávila ha hecho un llamamiento al consenso y colaboración entre instituciones públicas. "Detrás de la institución hay personas y no se trata de derruir sino de llegar a un acuerdo por el interés de los ciudadanos", ha precisado. Ávila también ha propuesto que la localidad siga acogiendo, de forma anual, el encuentro entre los responsables universitarios.

Una idea que también ha considerado el presidente de la Diputación de Sevilla. Carmona "es un lugar donde es posible compatibilizar la historia y patrimonio con el desarrollo económico y la mirada a futuro", ha afirmado Fernández. No obstante, también ha recordado los retos a los que se enfrentan algunas zonas rurales de la provincia: "Existen municipios con problemas de oportunidades y despoblación". Unos retos que, en palabras de Fernández, corresponden a los políticos.

"Cuando el talento se pierde no sólo afecta a la persona sino al conjunto de la población". El presidente provincial ha señalado las dificultades de acceso a los campus universitarios para ciertas zonas rurales. Del mismo modo, ha indicado que no se puede permitir invertir en talento y que luego este salga de la región. "El talento permite generar valor añadido y genera oportunidades de futuro a nivel individual y colectivo", ha explicado Fernández.

El secretario de Universidad del Gobierno ha informado de cinco reales decretos en el ámbito universitario. El primero, sobre el Estatuto del estudiante universitario; el segundo, sobre el reconocimiento de titulaciones extranjeras; el tercero, acerca de especialidades y ámbitos del conocimiento; el cuarto, sobre el profesorado laboral; y el último, acerca de los nuevos estatutos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La intervención de Pascual ha puesto de relevancia el contexto de "globalización imparable, pero también un mundo crecientemente fragmentado". Según ha explicado, estos cambios generan tensiones que "pueden ser aprovechadas como oportunidades para fortalecer y dotar de mayor autonomía a la Universidad".

Pascual ha enfatizado la necesidad de colaboración entre los equipos rectorales y los Consejos Sociales a través de relaciones de confianza y corresponsabilidad. "Para ser autónonoma a los Poderes Públicos, debemos establecer normas de evaluación y dotarla de la financiación que necesita", ha expresado el secretario general. Ha destacado la función de los Consejos Sociales como "transmisora de las preocupaciones sociales". "No han sido creados para suplantar a nadie ni decidir de manera unilateral", ha recordado Pascual. Del mismo modo, ha afirmado que los estudiantes no son los mismos que hace cinco años y ha planteado la necesidad de "adaptarse y revalorizar la docencia" al nuevo perfil de estudiantado, como "obligación ética universitaria".

El secretario de Universidad de la Junta ha dado importancia a la nueva Ley de Universidad Para Andalucía (LUPA) por "haber sido ampliamente consensuada". Posadas ha admitido la "complejidad" del sistema universitario andaluz, especialmente en lo relativo a su gobernanza, pero ha resaltado su riqueza y diversidad en el resto de España. Por ello, ha puesto de valor los organismos colegiados de coordinación universitaria y de manera especial el papel de los Consejos Sociales.

"Son un puente magnífico entre la Academia y el tejido productivo". No obstante, ha advertido que la innovación "ya no es una opción, es una de las vías que los pensadores europeos han marcado para salir de aletargamiento". Posadas ha considerado la innovación como forma para "reformar el sistema universitario andaluz".

La inauguración de la nueva edición de los cursos estivales de la UPO en Carmona ha comenzado con la celebración del taller 'Andalucía universitaria'. En él, han intervenido los rectores de las universidades públicas andaluzas y los presidentes de los Consejos Sociales. A través de varias mesas de debate, los participantes han tratado el papel de la gobernanza y autonomía en la institución, las alianzas y estrategias para la empleabilidad e innovación y, por último, los desafíos del sistema universitario andaluz.