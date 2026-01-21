Daniel Ruiz y Rafael Jurado, galardonados con los Premios de Novela y Ensayo Almudena Grandes de La Rinconada (Sevilla)

Galardonados con el Premio Novela y Ensayo del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla). - AYUNTAMIENTO LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla) ha anunciado este miércoles los galardonados con los Premios de Novela y Ensayo 'Almudena Grandes'. En la modalidad de ficción se ha alzado con el premio la novela 'Mosturito' (Tusquest) de Daniel Ruiz, mientras que en ensayo se ha reconocido 'Raíces y maletas' (Fundación José Manuel Lara) de Rafael Jurado Arroyo.

El jurado ha sido presidido por el poeta y actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, junto con Fernando Iwasaki, Eva Díaz Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Mercedes de Pablos y Fernando Repiso.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, los premios podían ser libros ya publicados.

Por su parte, la primera Teniente de Alcalde y la delegada de Cultura, Raquel Vega, ha destacado que "se trata de darle una nueva oportunidad a muchas novelas y trabajos que compiten con la cada vez mayor oferta de novedades que ocupan una buena parte de las librerías y los espacios de crítica y divulgación de las editoriales".

El jurado ha destacado que se trata de publicaciones que son "verdaderas joyas literarias en el contexto de la literatura o la ficción social, y el ensayo que profundiza en periodos históricos de relevancia en la historia de nuestro país".

'Mosturito' es la decimotercera novela del escritor sevillano Daniel Ruiz que se ha alzado con el Premio Almudena Grandes de Novela. Una obra que el jurado ha elegido por "considerarla un salto a la madurez de su protagonista, pero aún más la de su autor, un Daniel Ruiz que, tras unas magníficas novelas, ha tirado de esa notaría de la ficción que es la memoria y ha obviado muchas reglas formales del castellano, con el fin de poder reflejar, cómo hablaban los jóvenes de los años ochenta en los barrios de las periferias de cualquier ciudad andaluza".

Así, el jurado afirma que el libro cuenta con un sentido del humor "del que te hace llorar" y una capacidad "prodigiosa para describir la enorme riqueza que se esconde (se escondía) en los descampados", sumergiendo su autor al lector "hasta las botas ortopédicas en el barro del barrio, en el maltrato, en la pobreza, en las curvas de la heroína, en el desgarro de las familias rotas y en el dolor del primer amor.

En la modalidad de no ficción, el jurado ha distinguido 'Raíces y maletas' del historiador y gestor cultural Rafael Jurado Arroyo. "Un ensayo que pretende actualizar y cambiar el enfoque sobre un colectivo, los trabajadores españoles emigrados a Centroeuropa en las décadas de 1950, 60 y 70, fundamental en el desarrollo de la Historia contemporánea de nuestro país", ha destacado el jurado.

Así, su autor "aporta datos fundamentados y analiza el contexto histórico, incide en la necesidad de considerar las fotografías domésticas del siglo XX como documentos históricos y revisita aquella etapa, dando prioridad a los archivos gráficos, miles de fotografías tomadas por los propios emigrantes, junto a sus testimonios. Todo ello para demostrar que esos recuerdos no son solo álbumes familiares, sino diarios gráficos que constituyen un relato, el relato de la emigración".

"Un trabajo riguroso y de lectura amena, en la línea de los nuevos ensayos que acercan la historia de forma asequible para todos los públicos. Un trabajo que, respondiendo al espíritu del premio, sirve de contexto para las novelas que, desde el realismo, ponen rostro a las historias que son Historia. En palabras de su autor: era una cuestión de Justicia social", ha destacado el jurado.