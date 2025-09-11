Decano de la Facultad de Odontología opta a rector de la US con una candidatura "amplia y plural"

Archivo - Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS/UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El decano de la Facultad de Odontología, José Luis Gutiérrez, ha afirmado este viernes que la candidatura que ha presentado a las elecciones del rectorado de la Universidad de Sevilla (US) supone una apuesta "amplia y plural" que busca "consolidar el cambio que reclama la comunidad universitaria" y generar un cambio en la institución "de abajo a arriba".

En una nota, Gutiérrez ha resaltado su experiencia en la gestión de personas en el ámbito médico y sanitario, de la que ha destacado que, a su juicio, "los profesionales deben ser los protagonistas, cada uno en su campo, de forma descentralizada".

El decano ha anunciado además que durante proceso participativo que ha organizado su candidatura, que dará comienzo el próximo martes 16, recorrerá los campus y centros, "para escuchar en primera persona las necesidades y las propuestas de toda la comunidad universitaria".

Por último, el precandidato a rector de la US ha mostrado su interés en debatir con los otros candidatos cuando comience la campaña, dado que considera este proceso "la forma más cercana y transparente para que todo el mundo pueda contrastar los proyectos y estilos de cada candidatura".