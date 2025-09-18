Decenas de personas se concentran en el CEIP Borbolla (Sevilla) ante la falta de medidas por el calor en las aulas

Concentración frente al CEIP Borbolla de Sevilla ante la falta de medidas por calor en las aulas. - AMPA CEIP BORBOLLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este jueves frente a la entrada del CEIP Borbolla de Sevilla para protestar "contra la falta de actuaciones y medidas por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía para paliar el calor en las aulas".

En declaraciones a los medios, la portavoz del Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del centro, Sara Albeda, ha destacado que siguen "en las mismas condiciones" que antes de verano. Frente a esto, la asociación se ha hecho cargo de la compra de 20 ventiladores, tal y como afirma Albeda, pero "esto sigue siendo insuficiente, es un parche".

A la concentración han acudido alumnos, padres y docentes del centro, en el que estudian alrededor de 450 alumnos, para pedir soluciones frente al calor, porque "los niños salen chorreando, con golpes de calor, seguimos teniendo aulas de más de 35 grados".

La portavoz de la asociación ha señalado que "estamos esperando la bioclimatización" pero es "algo que nunca llega". "La burocracia va mucho más lenta de lo que corresponde", ha concluido.

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Educación han enmarcado en declaraciones a Europa Press que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció una partida de entre 15.000 y 20.000 euros para todos los centros de Infantil, Primaria e institutos públicos para mejorar la climatización de sus instalaciones.

En este sentido, han señalado que "la previsión es que dispongan del dinero ya el mes que viene, para que cada centro lo invierta en lo que considere según sus necesidades".