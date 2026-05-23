Declarado un incendio en Almadén de la Plata (Sevilla) en la zona de compensación de Melonares

Un incendio en Almadén de la Plata - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido declarado este sábado, 23 de mayo, sobre las 12,05 horas en la zona de compensación de Melonares de Almadén de la Plata (Sevilla).

Según ha detallado Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, se ha movilizado un helicóptero pesado, un avión de carga en tierra y un grupo de bomberos forestales.

Además, ha acudido un grupo de bomberos forestales, así como dos brigadas de Refuerzo contra Incendios, un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente.

En contexto, este no es el único incendio que ha sido declarado en las últimas horas, dado que también se ha observado otro incidente similar en Almonte, en el paraje El Pastorcito. Los incendios declarados en Almería y Minas de Riotinto (Huelva) han sido controlados, mientras que el observado en Canillas de Aceituno (Málaga) ha sido extinguido.