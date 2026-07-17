Declarado un incendio en Camas (Sevilla): Los bomberos protegen las viviendas por la "importante" magnitud

Un incendio declarado en Camas (Sevilla) - PLAN INFOCA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal ha sido declarado en la tarde de este viernes, 17 de julio, en el paraje de El Carambolo en el término municipal de Camas (Sevilla). El mismo ha requerido la intervención de efectivos del Plan Infoca y bomberos de cuatro parques de la provincia, que han tenido que trabajar para proteger las viviendas próximas debido a la "magnitud" del fuego.

Concretamente, el mismo ha sido localizado en la carretera N-630 junto a la rotonda situada en el Centro Comercial Carrefour Aljarafe. Además, según ha informado el Plan Infoca en su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, el aviso se ha recibido a las 15,33 horas.

En las labores de extinción participan dos aviones anfibios ligeros, dos grupos de bomberos y un vehículo autobomba, que han sido requeridos por la Diputación de Sevilla para controlar el mismo.

Por su parte, fuentes de la institución provincial han indicado a esta agencia que hasta la zona se han desplazado efectivos de los parques de Mairena del Aljarafe, Sanlúcar la Mayor, Santiponce y Pilas.

Los bomberos, por su parte, han llevado a cabo labores de protección de las viviendas situadas en las inmediaciones del incendio, dada su "magnitud".