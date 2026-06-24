Declarado un incendio en Gerena (Sevilla) que moviliza siete medios aéreos y dos grupos de bomberos forestales

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado este miércoles, 24 de junio, un incendio forestal en la localidad sevillana de Gerena.

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, se han desplegado dos grupos de bomberos forestales, dos Bricas y dos técnicos de operaciones.

Además, también se han requerido dos vehículos autobombas, dos aviones con carga en tierra, dos tipo anfibios ligeros, uno de coordinación, un helicóptero pesado y otro semipesado.