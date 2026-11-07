Declarado un incendio de pastos en Los Palacios (Sevilla) que obliga a movilizar a bomberos de cinco parques

Imagen de bomberos trabajando en la extinción del incendio. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis) trabajan durante la tarde de este sábado en la extinción de un incendio de pastos de gran envergadura declarado en el término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), en las proximidades del cortijo Monroy y del Canal de los Presos, que permanece activo y no afecta a personas ni a vías de circulación.

Según ha informado Diputación, la Sala del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) ha recibido, a través del servicio de emergencias 112 Andalucía, diversos avisos alertando del fuego, que ha provocado una densa columna de humo, por lo que se ha procedido a activar los recursos de extinción.

En concreto, en el operativo participan efectivos de los parques de bomberos de Los Palacios, Utrera, Alcalá de Guadaíra, Arahal y Dos Hermanas, bajo la coordinación del mando de guardia.

El dispositivo cuenta con tres vehículos Bombas Rurales Pesadas (BRP), procedentes de Arahal, Utrera y Los Palacios; una Bomba Nodriza Pesada (BNP) del parque de Alcalá de Guadaíra y un vehículo de apoyo de Dos Hermanas, además de otros recursos.

Por el momento, el incendio continúa activo y los efectivos movilizados prosiguen con las labores de extinción y control de las llamas.