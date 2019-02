Decomisados 12 atunes rojos en Mercasevilla

Actualizado 20/02/2019 11:04:26 CET

La patrulla de Seprona de la Comandancia de Sevilla, en colaboración con inspectores de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), en la ejecución de un servicio establecido con motivo del Plan Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras (Paciap), ha decomisado 12 atunes rojos enteros.

Según ha informado en un comunicado la Guardia Civil, los hechos se produjeron en la madrugada del 7 de febrero cuando fue denunciada una empresa del sector y dos transportistas de la misma.

El citado plan tiene como finalidad planificar y coordinar el control e inspección del cumplimiento de las disposiciones de la Política Pesquera Comunitaria y la normativa sectorial vigente, así como la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, en particular en los ámbitos de la conservación y gestión de los recursos pesqueros, adaptación de la flota y control de la misma.

Como culminación de varios servicios de vigilancia, agentes del Seprona que habían estado siguiendo la pista a un grupo que introducía atunes ilegales en la nave Barranco de Mercasevilla concluyeron una de esas vigilancias y sorprendieron a dos individuos mientras descargaban un camión en el que, tras varias cajas y atunes de procedencia legal, se ocultaban 12 atunes rojos.

Estos ejemplares 'Thunnus thynnus', según ha añadido la Guardia Civil, carecían del correspondiente etiquetado y documentación reglamentaria, por lo que el Seprona de la Guardia Civil junto a los inspectores de Agapa levantaron un acta por varias infracciones por la carencia de trazabilidad y contra la reglamentación técnico-sanitaria sobre condiciones generales de transporte terrestre de alimentos y productos alimentarios a temperatura regulada.

Una vez examinados por los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Sevilla para descartar la presencia de histamina --sustancia que se detecta cuando el atún no ha sido manipulado correctamente o cuando no se encuentra en condiciones adecuadas de conservación o refrigeración--, lo atunes fueron llevados a la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, que redistribuye alimentos a través de la red de entidades sociales colaboradoras para que lleguen a los que más lo necesitan.